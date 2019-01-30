А что за тесть? Писали что он вроде развелся с племянницой Рабиновича и из "за життя" вылетел после этого. Правда может то для конспирации.)
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Додано: Чет 31 січ, 2019 20:37
Re: Політичні дискусії
А что за тесть? Писали что он вроде развелся с племянницой Рабиновича и из "за життя" вылетел после этого. Правда может то для конспирации.)
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:45
Да и мама у него непростая.
А про бизнес и билборды. Так Тимошенко по всей Украине на билбордах увешана. А ведь, по декларациям, бедная церковная мышь.
Ездил в августе прошлого года Чернигов-Львов, так Тимошенко по всей трассе на каждом третьем билборде.
PS. To freeze, наверное Тимошенко - тоже проект Порошенко
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:08
Как сказал Луценко, Тимошенко - это пуля, которая летит сама по себе. Сказал и пошел выступать на съезд Порошенко.
К вопросу финансирования Тимошенко у меня есть вопросы, как и бигбордам от Порошенко, непонятно кем профинансированным до начала избирательной компании.
Пока из первых - у меня нет вопросов к финансированию Зеленского - сайт и фейсбук
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:20
То есть, у вас вопросы только к Порошенко по бигбордам до начала избирательной кампании (кампании, а не компании) ?
К Таруте, к регионалам всех мастей, оппоблок в ассортименте, к Ляшко - у вас вопросов нет вопросов о финансировании до начала избирательной кампании.
Нет вопросов к Богусловской с 2.5 миллионов гривен нала.
Нет вопросов к Зеленскому, о его рекламе в прайм-тайм
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:23
pesikot
Які питання? Головне, що вони проти Бариги.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:28
Вы хотя бы успевайте прочитать, что цитируете, там вами процитировано, что у меня есть вопросы к Тимошенко.
Нет, к этим вопросов у меня нет, я их не замечаю, они не проходные.
Тоже нет вопросов, телевизор не смотрю, суть претензий поэтому не вижу.
Пока вижу сотни бигбордов по 300-500 баксов за борд от Порошенко и Тимошенко, да в ютубе куча видео с согнанными на томос-тур Порошенко бюджетниками. Как бы до регистрации кандидатами - это всё запрещено.
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