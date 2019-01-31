Додано: Чет 31 січ, 2019 21:28

pesikot написав: То есть, у вас вопросы только к Порошенко по бигбордам до начала избирательной кампании (кампании, а не компании) ? То есть, у вас вопросы только к Порошенко по бигбордам до начала избирательной кампании (кампании, а не компании) ?

pesikot написав: К Таруте, к регионалам всех мастей, оппоблок в ассортименте, к Ляшко - у вас вопросов нет вопросов о финансировании до начала избирательной кампании.

Нет вопросов к Богусловской с 2.5 миллионов гривен нала. К Таруте, к регионалам всех мастей, оппоблок в ассортименте, к Ляшко - у вас вопросов нет вопросов о финансировании до начала избирательной кампании.Нет вопросов к Богусловской с 2.5 миллионов гривен нала.

pesikot написав: Нет вопросов к Зеленскому, о его рекламе в прайм-тайм Нет вопросов к Зеленскому, о его рекламе в прайм-тайм

Вы хотя бы успевайте прочитать, что цитируете, там вами процитировано, что у меня есть вопросы к Тимошенко.Нет, к этим вопросов у меня нет, я их не замечаю, они не проходные.Тоже нет вопросов, телевизор не смотрю, суть претензий поэтому не вижу.Пока вижу сотни бигбордов по 300-500 баксов за борд от Порошенко и Тимошенко, да в ютубе куча видео с согнанными на томос-тур Порошенко бюджетниками. Как бы до регистрации кандидатами - это всё запрещено.