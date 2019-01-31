Starikan написав:У него непростые отец и тесть. И не такой уж он "средний". Согласен, что о его бизнесе мало известно.
Да и мама у него непростая. А про бизнес и билборды. Так Тимошенко по всей Украине на билбордах увешана. А ведь, по декларациям, бедная церковная мышь. Ездил в августе прошлого года Чернигов-Львов, так Тимошенко по всей трассе на каждом третьем билборде. PS. To freeze, наверное Тимошенко - тоже проект Порошенко
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot написав:PS. To freeze, наверное Тимошенко - тоже проект Порошенко
Как сказал Луценко, Тимошенко - это пуля, которая летит сама по себе. Сказал и пошел выступать на съезд Порошенко. К вопросу финансирования Тимошенко у меня есть вопросы, как и бигбордам от Порошенко, непонятно кем профинансированным до начала избирательной компании.
Пока из первых - у меня нет вопросов к финансированию Зеленского - сайт и фейсбук
pesikot написав:PS. To freeze, наверное Тимошенко - тоже проект Порошенко
Как сказал Луценко, Тимошенко - это пуля, которая летит сама по себе. Сказал и пошел выступать на съезд Порошенко. К вопросу финансирования Тимошенко у меня есть вопросы, как и бигбордам от Порошенко, непонятно кем профинансированным до начала избирательной компании.
Пока из первых - у меня нет вопросов к финансированию Зеленского - сайт и фейсбук
То есть, у вас вопросы только к Порошенко по бигбордам до начала избирательной кампании (кампании, а не компании) ? К Таруте, к регионалам всех мастей, оппоблок в ассортименте, к Ляшко - у вас вопросов нет вопросов о финансировании до начала избирательной кампании. Нет вопросов к Богусловской с 2.5 миллионов гривен нала. Нет вопросов к Зеленскому, о его рекламе в прайм-тайм
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot написав:То есть, у вас вопросы только к Порошенко по бигбордам до начала избирательной кампании (кампании, а не компании) ?
Вы хотя бы успевайте прочитать, что цитируете, там вами процитировано, что у меня есть вопросы к Тимошенко.
pesikot написав:К Таруте, к регионалам всех мастей, оппоблок в ассортименте, к Ляшко - у вас вопросов нет вопросов о финансировании до начала избирательной кампании. Нет вопросов к Богусловской с 2.5 миллионов гривен нала.
Нет, к этим вопросов у меня нет, я их не замечаю, они не проходные.
pesikot написав:Нет вопросов к Зеленскому, о его рекламе в прайм-тайм
Тоже нет вопросов, телевизор не смотрю, суть претензий поэтому не вижу. Пока вижу сотни бигбордов по 300-500 баксов за борд от Порошенко и Тимошенко, да в ютубе куча видео с согнанными на томос-тур Порошенко бюджетниками. Как бы до регистрации кандидатами - это всё запрещено.
Я довіряю всім соц.службам,яким по 10 років і більше. В тому числі і Соцісу. Не слід дивитись,що в них іноді є розбіжності. Та й це не є гарантією,що саме перші два кандидати в рейтингах вийдуть у другий тур. За результатами різних соцопитувань більше 30% опитаних ще не визначились. А значить можуть суттєво змінити позиції. Здивував Гордон,який нещодавно виступав на російському ТБ. Він сказав приблизно наступне:"В нас було два реальних рейтингових кандидата - Тимошенко і Зеленський,але зараз в трійку стрімко ввійде Смєшко і сплутає всім карти." У Смєшка рейтинг на рівні обезжиреного кефіру,а Гордон йому таку рекламу робить.Та ще й на рос.ТБ. Цікаво - а на які соцопитування спирався Гордон,коли таке заявив.