У Гордона уже мания величия. Вообразил себя kingmaker'ом.
Кто бы ни стал президентом - Гордон скажет, что это он его сделал
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:28
У Гордона уже мания величия. Вообразил себя kingmaker'ом.
Кто бы ни стал президентом - Гордон скажет, что это он его сделал
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:28
На 31.01.2019 бюджет Украины уже заработал на кандидатах в Президенты -
24 кандидата (2-м прошедшим во второй тур залоги возвращаются) х 2,5 млн. грн. = 60 млн. грн.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 07:15
Даєш "голосувалку" на гілці з числа найрейтингівіших кандидатів.
Ще не факт, що не зніметься частина і поверне заставу. А потім не відомо яка собівартість рядка бюлетеня.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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