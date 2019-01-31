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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:28

  tea написав:Цікаво - а на які соцопитування спирався Гордон,коли таке заявив.

У Гордона уже мания величия. Вообразил себя kingmaker'ом.
Кто бы ни стал президентом - Гордон скажет, что это он его сделал :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:28

На 31.01.2019 бюджет Украины уже заработал на кандидатах в Президенты - http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp003?PT001F01=719
24 кандидата (2-м прошедшим во второй тур залоги возвращаются) х 2,5 млн. грн. = 60 млн. грн.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 07:15

  Квесторе_поверніться написав:Тут є хто за Зе буде голосувати і може признатися?


Даєш "голосувалку" на гілці з числа найрейтингівіших кандидатів.

  yanyura написав:На 31.01.2019 бюджет Украины уже заработал на кандидатах в Президенты - http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp003?PT001F01=719
24 кандидата (2-м прошедшим во второй тур залоги возвращаются) х 2,5 млн. грн. = 60 млн. грн.


Ще не факт, що не зніметься частина і поверне заставу. А потім не відомо яка собівартість рядка бюлетеня.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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  #<1 ... 70717273
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