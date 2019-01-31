29 Січень 2019

Шанси Порошенка на другий термін. Думки експертів

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– Пане Гайдай, яка ваша оцінка сьогоднішнього заходу, як президент Петро Порошенко висунувся на свій другий президентський термін?



​Сергій Гайдай: Було зрозуміло і чітко, що він висувається на другий термін. Для нього це питання особистої безпеки і безпеки його активів та бізнесу. Він сьогодні найпотужніший олігарх, який є в країні. Його бізнес-імперія може існувати тільки завдяки тому, що в його руках сконцентрована велика кількість влади. 20 років він створював свою імперію тільки тому, що у нього завжди використовувався важіль влади, і він продовжує це робити. Якщо він піде, і будь-хто прийде – це велика загроза його статкам. Подивіться його декларацію. Як мінімум, 120 підприємств, 76 фірм і зростання його достатку у 8 разів тільки офіційно! Експерти кажуть, що ця цифра неадекватна – велика кількість його бізнесу в «тіні» і не підлягає декларуванню.



Порошенко не висувається від партії. Це зрозуміло, тому що зараз, коли треба платити по рахунках, бо 5 років минуло, Петро Порошенко завжди шукає, у чому причини. Причини треба шукати в собі, у своїх діях. Мабуть, причина, що партія його тягне вниз.



Для більшості населення України БПП – партія чиновників, корупціонерів, партія, з якою пов'язаний негатив. Він хоче на другий термін просто їх від себе відштовхнути і забути про це.



Ми почули про великі досягнення Петра Олексійовича. Медведчук, не Медведчук, що він там не казав би, але є світові рейтинги країни. За двома основними компонентами, тобто рівень життя і рівень корупції, на жаль, Україна погіршила свої результати за 5 років. Очікування у суспільстві, які привели до великої революції на Майдані (подолати корупційну складову, прибрати з влади крадіїв і корупційні схеми), на гаслах яких він приходив, не зроблено. Вони замінені іншим – розмова про мову, віру, про загальний шлях, що тільки він веде цим шляхом. Це маніпуляції.

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