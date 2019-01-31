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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:28

  tea написав:Цікаво - а на які соцопитування спирався Гордон,коли таке заявив.

У Гордона уже мания величия. Вообразил себя kingmaker'ом.
Кто бы ни стал президентом - Гордон скажет, что это он его сделал :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:28

На 31.01.2019 бюджет Украины уже заработал на кандидатах в Президенты - http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp003?PT001F01=719
24 кандидата (2-м прошедшим во второй тур залоги возвращаются) х 2,5 млн. грн. = 60 млн. грн.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 07:15

  Квесторе_поверніться написав:Тут є хто за Зе буде голосувати і може признатися?


Даєш "голосувалку" на гілці з числа найрейтингівіших кандидатів.

  yanyura написав:На 31.01.2019 бюджет Украины уже заработал на кандидатах в Президенты - http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp003?PT001F01=719
24 кандидата (2-м прошедшим во второй тур залоги возвращаются) х 2,5 млн. грн. = 60 млн. грн.


Ще не факт, що не зніметься частина і поверне заставу. А потім не відомо яка собівартість рядка бюлетеня.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:13

и безвиз им дай, и томос, а доверия всё равно нет :mrgreen:
"Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - Порошенко дает указания во время мероприятия.

https://vidos.top/v/1805445?fbclid=IwAR ... z0U32Kvr_o
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:25

  19yuriy91 написав:и безвиз им дай, и томос, а доверия всё равно нет :mrgreen:
"Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - Порошенко дает указания во время мероприятия.

https://vidos.top/v/1805445?fbclid=IwAR ... z0U32Kvr_o


Да, Шарий умеет сделать картинку, не отнимешь. Похоже на скрытую камеру. Ибо Петр Алексеевич в последнее время нервно реагирует на открытую съемку с телефонов.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:37

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:и безвиз им дай, и томос, а доверия всё равно нет :mrgreen:
"Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - Порошенко дает указания во время мероприятия.

https://vidos.top/v/1805445?fbclid=IwAR ... z0U32Kvr_o


Да, Шарий умеет сделать картинку, не отнимешь. Похоже на скрытую камеру. Ибо Петр Алексеевич в последнее время нервно реагирует на открытую съемку с телефонов.

а что, шария разве работа?
видать кто-то из свиты-сопровождения слил.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:56

  19yuriy91 написав:а что, шария разве работа?
видать кто-то из свиты-сопровождения слил.


Да. Это был большой репортаж от человека Шария. Здесь кусочек показан. Имхо, служба охраны явно не дорабатывает.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:21

«Ілюзіоністи». Як боти «Нарфронту» спотворювали громадську думку

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... r_37-3y7M0
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:56

29 Січень 2019
Шанси Порошенка на другий термін. Думки експертів
...
– Пане Гайдай, яка ваша оцінка сьогоднішнього заходу, як президент Петро Порошенко висунувся на свій другий президентський термін?

​Сергій Гайдай: Було зрозуміло і чітко, що він висувається на другий термін. Для нього це питання особистої безпеки і безпеки його активів та бізнесу. Він сьогодні найпотужніший олігарх, який є в країні. Його бізнес-імперія може існувати тільки завдяки тому, що в його руках сконцентрована велика кількість влади. 20 років він створював свою імперію тільки тому, що у нього завжди використовувався важіль влади, і він продовжує це робити. Якщо він піде, і будь-хто прийде – це велика загроза його статкам. Подивіться його декларацію. Як мінімум, 120 підприємств, 76 фірм і зростання його достатку у 8 разів тільки офіційно! Експерти кажуть, що ця цифра неадекватна – велика кількість його бізнесу в «тіні» і не підлягає декларуванню.

Порошенко не висувається від партії. Це зрозуміло, тому що зараз, коли треба платити по рахунках, бо 5 років минуло, Петро Порошенко завжди шукає, у чому причини. Причини треба шукати в собі, у своїх діях. Мабуть, причина, що партія його тягне вниз.

Для більшості населення України БПП – партія чиновників, корупціонерів, партія, з якою пов'язаний негатив. Він хоче на другий термін просто їх від себе відштовхнути і забути про це.

Ми почули про великі досягнення Петра Олексійовича. Медведчук, не Медведчук, що він там не казав би, але є світові рейтинги країни. За двома основними компонентами, тобто рівень життя і рівень корупції, на жаль, Україна погіршила свої результати за 5 років. Очікування у суспільстві, які привели до великої революції на Майдані (подолати корупційну складову, прибрати з влади крадіїв і корупційні схеми), на гаслах яких він приходив, не зроблено. Вони замінені іншим – розмова про мову, віру, про загальний шлях, що тільки він веде цим шляхом. Це маніпуляції.
...

https://www.radiosvoboda.org/a/29740252.html
yanyura
 
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