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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:25

Re: Політичні дискусії

Ну от - це у нас менталітет такий ? Негатив весь час . Позитиву майже немає ні в кого . Тільки у Порошенка ... Сам себе не похвалиш ... В загальному - якесь противне болото . Плюнути і забути ...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:30

Re: Політичні дискусії

ну чё,киевляне? сравнили переплаты/субсидии/долги по электроэнергии :?: Кто перепалатил или экономил субсидией https://ok.dtek-kem.com.ua/home в фонд "Поможем" ушло)) Тапера по-новому живём https://ok.kep.com.ua/home/
Зображення
Шмидоры https://bessarabiainform.com/2013/07/br ... -izdaniya/
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 01 лют, 2019 17:21, всього редагувалось 2 разів.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:54

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Це він за пальця висмоктав, цей юлебот?


Така цифра гуляла, тільки йшлося не про статки, а дохід, отриманий зокрема завдяки одноразовій продажі цінних паперів.
Згідно з даними декларацій, загальний дохід Порошенко за 2018 рік на сьогодні становить 126,7 млн гривень, що майже у 8 разів більше, ніж за весь 2017 рік, коли його доходи склали 16,3 млн гривень.
Детальніше читайте на УНІАН: https://economics.unian.ua/finance/1032 ... hodiv.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:37

Re: Політичні дискусії

  Ой+ написав:ака цифра гуляла, тільки йшлося не про статки, а дохід, отриманий зокрема завдяки одноразовій продажі цінних паперів.

Він просто повернув дохід 2013 року, як і значна кількість працюючих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:53

  yanyura написав:
29 Січень 2019
Шанси Порошенка на другий термін. Думки експертів

Вранье, как по крупному, так и по мелочам.
Например, индекс восприятия коррупции с 2014 по 2017 улучшился с 26 до 30 (Вики).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:56

  Puente написав:Ну от - це у нас менталітет такий ? Негатив весь час . Позитиву майже немає ні в кого . Тільки у Порошенка ... Сам себе не похвалиш ... В загальному - якесь противне болото . Плюнути і забути ...


Сложилось исторически.
У французов - три мушкетера, у нас - хиба ревуть воли, та як умру, то поховайте :wink:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:33

  Квесторе_поверніться написав:Тут є хто за Зе буде голосувати і може признатися?

Де елехторат в лідера опитувань...ніхто не признається?
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