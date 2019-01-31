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Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:25
Re: Політичні дискусії
Ну от - це у нас менталітет такий ? Негатив весь час . Позитиву майже немає ні в кого . Тільки у Порошенка ... Сам себе не похвалиш ... В загальному - якесь противне болото . Плюнути і забути ...
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:30
Re: Політичні дискусії
ну чё,киевляне? сравнили переплаты/субсидии/долги по электроэнергии Кто перепалатил или экономил субсидией
Шмидоры
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 01 лют, 2019 17:21, всього редагувалось 2 разів.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:54
Re: Політичні дискусії
Така цифра гуляла, тільки йшлося не про статки, а дохід, отриманий зокрема завдяки одноразовій продажі цінних паперів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:37
Re: Політичні дискусії
Він просто повернув дохід 2013 року, як і значна кількість працюючих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:53
Вранье, как по крупному, так и по мелочам.
Например, индекс восприятия коррупции с 2014 по 2017 улучшился с 26 до 30 (Вики).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:56
Сложилось исторически.
У французов - три мушкетера, у нас - хиба ревуть воли, та як умру, то поховайте
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:33
Де елехторат в лідера опитувань...ніхто не признається?
Гриценко...наш Президент
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