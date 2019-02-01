|
|
|
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:35
Cвіжі рейтинги: до другого туру виходять Зеленський і Пороше
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:49
Re: Політичні дискусії
Соцопросы бывают разные , по этому соцопросу во второй тур выходит Тимошенко и Зеленский:
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:51
Там є:
Щодо доходу Порошенка у 2018, то я якраз підкреслив, що це ніяк не статки, та і отриманий шляхом одноразового продажу. Гайдай думаю добре усвідомлює різницю, але працює політтехнологом і передьоргує поняття.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:52
есть ниже
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:11
Ну понятно, тут вижу, тут не вижу.
Вижу у Порошенко, у других - вообще не вижу. Но претензии выставляются Порошенко о финансировании.
Если вы телевизор не смотрите - это не значит, что рекламное время в телевизоре дешевое. И возникает вопрос, откуда дровишки у Зеленского ? Для рекламы на телеканалах Пинчука.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:11
Был не прав, ошибся.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:17
Re: Політичні дискусії
Порошенко не случайно стал Президентом, он долго к этому готовился и выстраивал свою политическую карьеру под эту должность. Он был и главой СНБО, получил там доступ к вопросам, связанным с обороной. Он был и министром экономического развития и готовил там ассоциацию с ЕС, был и министром иностранных дел и получил опыт реальной дипломатической работы и необходимые международные связи, был членом рады НБУ.
Т.е. когда он стал Президентом, он был в курсе всех сфер, которые по Конституции отнесены к должности Президента.
К сожалению, наш мир это не мир розовых пони, какающих бабочками. Нет идеальных людей. И компетенциями Порошенко мы расплачиваемся достаточно большим перечнем недостатков в его работе. Но, повторюсь, если оценивать его работу по ключевым компетенциям Президента - оборона и представительство Украины на международном уровне - то это лучший Президент в истории Украины.
Наша с вам проблема в том, что в Украине сейчас нет ни одного кандидата в Президенты, который бы так же основательно и системно подходил к вопросу своего будущего президентства.
Всякие зеленские, гнапы, гриценки и прочие клоуны просто ловят хайп на президентской гонке. Из разряда "а почему бы и не попиариться и подготовиться к парламентским, раз пипл хавает?". Некоторые, даже, наглеют до такой степени, что просят людей написать им программу или собрать 2,5 млн грн.
И в этом наша трагедия. Чтобы стать профессионалом в своем деле, необходимо десятилетия учиться и получать опыт. Чтобы претендовать на президентство в Украине надо просто быть медийной персоной и узнаваемым лицом.
Печально все это.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
|