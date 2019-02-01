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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:35

Cвіжі рейтинги: до другого туру виходять Зеленський і Пороше

https://glavcom.ua/publications/cvizhi-reytigi-do-drugogo-turu-vihodyat-zelenskiy-i-poroshenko-565886.html
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:49

Re: Політичні дискусії

Соцопросы бывают разные , по этому соцопросу во второй тур выходит Тимошенко и Зеленский:



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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:51

  lapay написав:
  ol_zy написав:уже не так
http://socis.kiev.ua/ua/2019-01/
Порошенко - 20,5 Тимошенко - 19,9 Зеленский - 10,8

По посиланню цього немає.


Там є:
Під час дослідження респондентам також було запропоновано зробити свій власний прогноз того, хто стане наступним Президентом України (запитання: «Незалежно вiд того, за кого Ви збираєтеся голосувати, хто з наступних кандидатів, на Вашу думку, переможе?») Найбільш ймовірним переможцем на президентських виборах респонденти вважають П.Порошенка – 20,5%. Перемогу Ю.Тимошенко прогнозують 19,9% опитаних, а В.Зеленському –10,8%.
http://socis.kiev.ua/ua/2019-01/


Щодо доходу Порошенка у 2018, то я якраз підкреслив, що це ніяк не статки, та і отриманий шляхом одноразового продажу. Гайдай думаю добре усвідомлює різницю, але працює політтехнологом і передьоргує поняття.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:52

  lapay написав:
  ol_zy написав:уже не так
http://socis.kiev.ua/ua/2019-01/
Порошенко - 20,5 Тимошенко - 19,9 Зеленский - 10,8

По посиланню цього немає.

есть ниже
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:11

  freeze написав:
  pesikot написав:То есть, у вас вопросы только к Порошенко по бигбордам до начала избирательной кампании (кампании, а не компании) ?


Вы хотя бы успевайте прочитать, что цитируете, там вами процитировано, что у меня есть вопросы к Тимошенко.

  pesikot написав:К Таруте, к регионалам всех мастей, оппоблок в ассортименте, к Ляшко - у вас вопросов нет вопросов о финансировании до начала избирательной кампании.
Нет вопросов к Богусловской с 2.5 миллионов гривен нала.


Нет, к этим вопросов у меня нет, я их не замечаю, они не проходные.

  pesikot написав:Нет вопросов к Зеленскому, о его рекламе в прайм-тайм


Тоже нет вопросов, телевизор не смотрю, суть претензий поэтому не вижу.
Пока вижу сотни бигбордов по 300-500 баксов за борд от Порошенко и Тимошенко, да в ютубе куча видео с согнанными на томос-тур Порошенко бюджетниками. Как бы до регистрации кандидатами - это всё запрещено.

Ну понятно, тут вижу, тут не вижу.
Вижу у Порошенко, у других - вообще не вижу. Но претензии выставляются Порошенко о финансировании.
Если вы телевизор не смотрите - это не значит, что рекламное время в телевизоре дешевое. И возникает вопрос, откуда дровишки у Зеленского ? Для рекламы на телеканалах Пинчука.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:11

  Starikan написав:Мама - бывшая сотрудница моей жены (ХПИ), ничего сложного у нее нет :mrgreen:

Был не прав, ошибся.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:17

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Но претензии выставляются Порошенко

Порошенко не случайно стал Президентом, он долго к этому готовился и выстраивал свою политическую карьеру под эту должность. Он был и главой СНБО, получил там доступ к вопросам, связанным с обороной. Он был и министром экономического развития и готовил там ассоциацию с ЕС, был и министром иностранных дел и получил опыт реальной дипломатической работы и необходимые международные связи, был членом рады НБУ.

Т.е. когда он стал Президентом, он был в курсе всех сфер, которые по Конституции отнесены к должности Президента.

К сожалению, наш мир это не мир розовых пони, какающих бабочками. Нет идеальных людей. И компетенциями Порошенко мы расплачиваемся достаточно большим перечнем недостатков в его работе. Но, повторюсь, если оценивать его работу по ключевым компетенциям Президента - оборона и представительство Украины на международном уровне - то это лучший Президент в истории Украины.

Наша с вам проблема в том, что в Украине сейчас нет ни одного кандидата в Президенты, который бы так же основательно и системно подходил к вопросу своего будущего президентства.

Всякие зеленские, гнапы, гриценки и прочие клоуны просто ловят хайп на президентской гонке. Из разряда "а почему бы и не попиариться и подготовиться к парламентским, раз пипл хавает?". Некоторые, даже, наглеют до такой степени, что просят людей написать им программу или собрать 2,5 млн грн.

И в этом наша трагедия. Чтобы стать профессионалом в своем деле, необходимо десятилетия учиться и получать опыт. Чтобы претендовать на президентство в Украине надо просто быть медийной персоной и узнаваемым лицом.

Печально все это.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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