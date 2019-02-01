Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:17

pesikot написав: Но претензии выставляются Порошенко Но претензии выставляются Порошенко

Порошенко не случайно стал Президентом, он долго к этому готовился и выстраивал свою политическую карьеру под эту должность. Он был и главой СНБО, получил там доступ к вопросам, связанным с обороной. Он был и министром экономического развития и готовил там ассоциацию с ЕС, был и министром иностранных дел и получил опыт реальной дипломатической работы и необходимые международные связи, был членом рады НБУ.Т.е. когда он стал Президентом, он был в курсе всех сфер, которые по Конституции отнесены к должности Президента.К сожалению, наш мир это не мир розовых пони, какающих бабочками. Нет идеальных людей. И компетенциями Порошенко мы расплачиваемся достаточно большим перечнем недостатков в его работе. Но, повторюсь, если оценивать его работу по ключевым компетенциям Президента - оборона и представительство Украины на международном уровне - то это лучший Президент в истории Украины.Наша с вам проблема в том, что в Украине сейчас нет ни одного кандидата в Президенты, который бы так же основательно и системно подходил к вопросу своего будущего президентства.Всякие зеленские, гнапы, гриценки и прочие клоуны просто ловят хайп на президентской гонке. Из разряда "а почему бы и не попиариться и подготовиться к парламентским, раз пипл хавает?". Некоторые, даже, наглеют до такой степени, что просят людей написать им программу или собрать 2,5 млн грн.И в этом наша трагедия. Чтобы стать профессионалом в своем деле, необходимо десятилетия учиться и получать опыт. Чтобы претендовать на президентство в Украине надо просто быть медийной персоной и узнаваемым лицом.Печально все это.