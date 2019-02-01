Під час дослідження респондентам також було запропоновано зробити свій власний прогноз того, хто стане наступним Президентом України (запитання: «Незалежно вiд того, за кого Ви збираєтеся голосувати, хто з наступних кандидатів, на Вашу думку, переможе?») Найбільш ймовірним переможцем на президентських виборах респонденти вважають П.Порошенка – 20,5%. Перемогу Ю.Тимошенко прогнозують 19,9% опитаних, а В.Зеленському –10,8%. http://socis.kiev.ua/ua/2019-01/
Щодо доходу Порошенка у 2018, то я якраз підкреслив, що це ніяк не статки, та і отриманий шляхом одноразового продажу. Гайдай думаю добре усвідомлює різницю, але працює політтехнологом і передьоргує поняття.
pesikot написав:То есть, у вас вопросы только к Порошенко по бигбордам до начала избирательной кампании (кампании, а не компании) ?
Вы хотя бы успевайте прочитать, что цитируете, там вами процитировано, что у меня есть вопросы к Тимошенко.
pesikot написав:К Таруте, к регионалам всех мастей, оппоблок в ассортименте, к Ляшко - у вас вопросов нет вопросов о финансировании до начала избирательной кампании. Нет вопросов к Богусловской с 2.5 миллионов гривен нала.
Нет, к этим вопросов у меня нет, я их не замечаю, они не проходные.
pesikot написав:Нет вопросов к Зеленскому, о его рекламе в прайм-тайм
Тоже нет вопросов, телевизор не смотрю, суть претензий поэтому не вижу. Пока вижу сотни бигбордов по 300-500 баксов за борд от Порошенко и Тимошенко, да в ютубе куча видео с согнанными на томос-тур Порошенко бюджетниками. Как бы до регистрации кандидатами - это всё запрещено.
Ну понятно, тут вижу, тут не вижу. Вижу у Порошенко, у других - вообще не вижу. Но претензии выставляются Порошенко о финансировании. Если вы телевизор не смотрите - это не значит, что рекламное время в телевизоре дешевое. И возникает вопрос, откуда дровишки у Зеленского ? Для рекламы на телеканалах Пинчука.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Порошенко не случайно стал Президентом, он долго к этому готовился и выстраивал свою политическую карьеру под эту должность. Он был и главой СНБО, получил там доступ к вопросам, связанным с обороной. Он был и министром экономического развития и готовил там ассоциацию с ЕС, был и министром иностранных дел и получил опыт реальной дипломатической работы и необходимые международные связи, был членом рады НБУ.
Т.е. когда он стал Президентом, он был в курсе всех сфер, которые по Конституции отнесены к должности Президента.
К сожалению, наш мир это не мир розовых пони, какающих бабочками. Нет идеальных людей. И компетенциями Порошенко мы расплачиваемся достаточно большим перечнем недостатков в его работе. Но, повторюсь, если оценивать его работу по ключевым компетенциям Президента - оборона и представительство Украины на международном уровне - то это лучший Президент в истории Украины.
Наша с вам проблема в том, что в Украине сейчас нет ни одного кандидата в Президенты, который бы так же основательно и системно подходил к вопросу своего будущего президентства.
Всякие зеленские, гнапы, гриценки и прочие клоуны просто ловят хайп на президентской гонке. Из разряда "а почему бы и не попиариться и подготовиться к парламентским, раз пипл хавает?". Некоторые, даже, наглеют до такой степени, что просят людей написать им программу или собрать 2,5 млн грн.
И в этом наша трагедия. Чтобы стать профессионалом в своем деле, необходимо десятилетия учиться и получать опыт. Чтобы претендовать на президентство в Украине надо просто быть медийной персоной и узнаваемым лицом.
Печально все это.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
pesikot написав:Вижу у Порошенко, у других - вообще не вижу.
Такое чувство, что когда вы меня цитируете, у вас от волнения очки запотевают. Вы уже дважды цитируете мою фразу, что у меня есть вопросы по финансированию и к Тимошенко, и второй раз подряд вопрошаете, почему у меня вопросы только к Порошенко.
pesikot написав:Вижу у Порошенко, у других - вообще не вижу.
Такое чувство, что когда вы меня цитируете, у вас от волнения очки запотевают. Вы уже дважды цитируете мою фразу, что у меня есть вопросы по финансированию и к Тимошенко, и второй раз подряд вопрошаете, почему у меня вопросы только к Порошенко.
Вас послушать, так вы видите только Тимошенко и Порошенко. Про Зеленского лично вами написано здесь много, но, вдруг, у вас временная потеря зрения "телевизор не смотрю, не понимаю о чём речь" Я до вас пытаюсь донести простую истину. Смотрите шире, смотрите на всех кандидатов. Иначе, вы будете подобным одному из тех слепых мудрецов, которые слона ощупывали.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось