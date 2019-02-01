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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:27

  Василь-Рівне написав:
И в этом наша трагедия. Чтобы стать профессионалом в своем деле, необходимо десятилетия учиться и получать опыт. Чтобы претендовать на президентство в Украине надо просто быть медийной персоной и узнаваемым лицом.

Печально все это.

И какой результат у страны под руководством этого "профессионала"? У него и его окружения все в порядке, а у остальных?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:35

  shapo написав:И какой результат у страны под руководством этого "профессионала"? У него и его окружения все в порядке, а у остальных?

А у остальных - всё "плохо". Только откуда-то покупаются авто, квартиры :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:58

Бедный Порошенко, на его жизнь идут покушения практически каждый месяц!

У 2018 році було попереджено 11 замахів на президента — керівник УДО Гелетей
30.01.2019 р

У 2018 році було попереджено 11 замахів на президента України. Про це, а також про діяльність Управління державної охорони в ефірі Українського радіо в програмі "Персона ґрата" повідомив керівник УДО, екс-міністр оборони Валерій Гелетей.
...
Що стосується замахів на керівників держави. Скільки замахів за останній рік вдалось попередити?

— У 2018 році було попереджено близько 11 замахів тільки на президента нашої держави.

http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=84636
Самое интересное, что на сайт УР мне удалось зайти только при включенном VPN. :D

Хотя, по его словам, покушения на него были и раньше:

Президент Петр Порошенко заявляет об угрозе его жизни во время поездки в аннексированный Россией Крым 27 февраля 2014 года.

Об этом он сказал в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева по делу бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, передают Українські Новини.

Порошенко отметил, что по поручению бывшего тогда председателем Верховной Рады Александра Турчинова 27 февраля 2014 года был откомандирован как депутат в Крым для урегулирования конфликта.

Находясь на полуострове, Порошенко наблюдал российских военных, которые блокировали здание Верховного Совета Крыма.

Около здания Верховного Совета в Симферополе произошла потасовка.

Группа людей попыталась заблокировать Порошенко и применить меры физического воздействия к нему.

"Я считаю, что в то время была прямая угроза моей жизни", - заявил Порошенко.

По его словам, его спасли милиционеры и часть прохожих, вставших на его защиту.

Также Порошенко заявляет, что в ходе посещения Изварино (Луганская область) в апреле 2014 года его автомобиль был обстрелян.

"Во время моего пребывания в Луганске в апреле... я решил посетить государственную границу Украины, Изварино. Мой автомобиль, по сообщению моего помощника, был обстрелян", - сказал он.

https://ukranews.com/news/548676-porosh ... yno-v-2014
Президент Петр Порошенко заявил, что весной 2014 года пограничники спасли ему жизнь, когда он был в Луганской области.

"Еще во время своей президентской кампании, когда я был в Луганске, буквально в 200 метрах от захваченного здания СБУ, в [пунктах пропуска] "Изварино", "Довжанский", фактически могу сказать, что воины-пограничники, пограничная разведка просто спасли мою жизнь", - сказал Порошенко во время встречи с пограничниками в Киевской области.

https://lb.ua/news/2017/10/20/379803_po ... _edva.html
...
Задача була виконана. Довіз я його до борту літака. Порошенко був дуже вдячний. Дуже вдячний був начальник його охорони, який зараз очолює одне з силових відомств. Просили звертатись, як буде щось потрібно.

А тепер коли вам потрібна допомога?

А зараз я два роки намагаюсь потрапити до Петра Олексійовича на зустріч. Я хочу попросити не про щось собі особисто, я хочу попросити відновити справедливість щодо колективу Луганського прикордонного загону, щоб люди не страждали від тієї боротьби, яка точиться між Назаренком і мною. Я хочу, щоб їх не називали зрадниками, щоб мали повагу до них – вони її заслужили.

https://lb.ua/news/2017/06/01/367965_u_ ... nniki.html
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:59

  shapo написав:И какой результат у страны под руководством этого "профессионала"? У него и его окружения все в порядке, а у остальных?


  pesikot написав:А у остальных - всё "плохо". Только откуда-то покупаются авто, квартиры :-)


Ну так и напишите кто покупает и по какой стоимости в Украине машины,квартиры,вертолеты и сколько их по отношению к то ли 42, то ли 32 млн человек населяющих Украину.
Там украинские пенсионеры тоже есть?
Или они это сделают после оплаты про-европейской коммуналки на свою совсем не европейскую, а украинскую пенсию?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:03

  shapo написав: Там украинские пенсионеры тоже есть?
Или они это сделают после оплаты про-европейской коммуналки на свою совсем не европейскую, а украинскую пенсию?

Вам из мокшани виднее про оплату коммуналки украинскими пенсионерами. Вы вроде из Уфы.
Вы лучше позаботитесь об российских пенсионерах
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:47

  shapo написав: Там украинские пенсионеры тоже есть?
Или они это сделают после оплаты про-европейской коммуналки на свою совсем не европейскую, а украинскую пенсию?


  pesikot написав:Вам из мокшани виднее про оплату коммуналки украинскими пенсионерами. Вы вроде из Уфы.
Вы лучше позаботитесь об российских пенсионерах


Мне из Печерского района Киева намного лучше видно и про квартиры, и машины украинских граждан, чем таким порохоботам как вы.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:51

  shapo написав:Мне из Печерского района Киева намного лучше видно и про квартиры, и машины украинских граждан, чем таким порохоботам как вы.

В Печерском районе Киева стало всё так плохо ? Не замечал, не замечал.
Так же не замечал, чтобы жители Печерского района Киева так сильно беспокоились о жизни украинских пенсионеров по всей стране.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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