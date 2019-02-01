Василь-Рівне написав: И в этом наша трагедия. Чтобы стать профессионалом в своем деле, необходимо десятилетия учиться и получать опыт. Чтобы претендовать на президентство в Украине надо просто быть медийной персоной и узнаваемым лицом.
Печально все это.
И какой результат у страны под руководством этого "профессионала"? У него и его окружения все в порядке, а у остальных?
Бедный Порошенко, на его жизнь идут покушения практически каждый месяц!
У 2018 році було попереджено 11 замахів на президента — керівник УДО Гелетей 30.01.2019 р
У 2018 році було попереджено 11 замахів на президента України. Про це, а також про діяльність Управління державної охорони в ефірі Українського радіо в програмі "Персона ґрата" повідомив керівник УДО, екс-міністр оборони Валерій Гелетей. ... Що стосується замахів на керівників держави. Скільки замахів за останній рік вдалось попередити?
— У 2018 році було попереджено близько 11 замахів тільки на президента нашої держави.
Президент Петр Порошенко заявил, что весной 2014 года пограничники спасли ему жизнь, когда он был в Луганской области.
"Еще во время своей президентской кампании, когда я был в Луганске, буквально в 200 метрах от захваченного здания СБУ, в [пунктах пропуска] "Изварино", "Довжанский", фактически могу сказать, что воины-пограничники, пограничная разведка просто спасли мою жизнь", - сказал Порошенко во время встречи с пограничниками в Киевской области.
... Задача була виконана. Довіз я його до борту літака. Порошенко був дуже вдячний. Дуже вдячний був начальник його охорони, який зараз очолює одне з силових відомств. Просили звертатись, як буде щось потрібно.
А тепер коли вам потрібна допомога?
А зараз я два роки намагаюсь потрапити до Петра Олексійовича на зустріч. Я хочу попросити не про щось собі особисто, я хочу попросити відновити справедливість щодо колективу Луганського прикордонного загону, щоб люди не страждали від тієї боротьби, яка точиться між Назаренком і мною. Я хочу, щоб їх не називали зрадниками, щоб мали повагу до них – вони її заслужили.
shapo написав:И какой результат у страны под руководством этого "профессионала"? У него и его окружения все в порядке, а у остальных?
pesikot написав:А у остальных - всё "плохо". Только откуда-то покупаются авто, квартиры
Ну так и напишите кто покупает и по какой стоимости в Украине машины,квартиры,вертолеты и сколько их по отношению к то ли 42, то ли 32 млн человек населяющих Украину. Там украинские пенсионеры тоже есть? Или они это сделают после оплаты про-европейской коммуналки на свою совсем не европейскую, а украинскую пенсию?
pesikot написав:В Печерском районе Киева стало всё так плохо ? Не замечал, не замечал. Так же не замечал, чтобы жители Печерского района Киева так сильно беспокоились о жизни украинских пенсионеров по всей стране.
Для того чтобы что-то замечать нужно внимательно смотреть. Хотя в Печерском районе есть закрытые районы типа Новопечерских Липок где в приймах живет нынешний премьер , по утрам и вечерам в него заезжают и выезжают кавалькады совсем недешевых машин, в целом ни этот центральный район,ни сам город Киев пока не структурирован по доходам. И в том же Печерском районе пока живут и нищие пенсионеры, и совсем небогатые студенты общежитий, а ранним утром или поздним вечером можно увидеть роящихся в мусорниках бомжей. Главное,это желание видеть настоящую жизнь которая не выпячивается наружу хромированными бамперами, а скромно прячет свое убожество и нищету совсем не понимая (в силу своей неразумности) как ее осчастливил за 5 лет шоколадный Петя.