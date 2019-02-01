Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:58

У 2018 році було попереджено 11 замахів на президента — керівник УДО Гелетей

30.01.2019 р



У 2018 році було попереджено 11 замахів на президента України. Про це, а також про діяльність Управління державної охорони в ефірі Українського радіо в програмі "Персона ґрата" повідомив керівник УДО, екс-міністр оборони Валерій Гелетей.

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Що стосується замахів на керівників держави. Скільки замахів за останній рік вдалось попередити?



— У 2018 році було попереджено близько 11 замахів тільки на президента нашої держави.

Президент Петр Порошенко заявляет об угрозе его жизни во время поездки в аннексированный Россией Крым 27 февраля 2014 года.



Об этом он сказал в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева по делу бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, передают Українські Новини.



Порошенко отметил, что по поручению бывшего тогда председателем Верховной Рады Александра Турчинова 27 февраля 2014 года был откомандирован как депутат в Крым для урегулирования конфликта.



Находясь на полуострове, Порошенко наблюдал российских военных, которые блокировали здание Верховного Совета Крыма.



Около здания Верховного Совета в Симферополе произошла потасовка.



Группа людей попыталась заблокировать Порошенко и применить меры физического воздействия к нему.



"Я считаю, что в то время была прямая угроза моей жизни", - заявил Порошенко.



По его словам, его спасли милиционеры и часть прохожих, вставших на его защиту.



Также Порошенко заявляет, что в ходе посещения Изварино (Луганская область) в апреле 2014 года его автомобиль был обстрелян.



"Во время моего пребывания в Луганске в апреле... я решил посетить государственную границу Украины, Изварино. Мой автомобиль, по сообщению моего помощника, был обстрелян", - сказал он.

Президент Петр Порошенко заявил, что весной 2014 года пограничники спасли ему жизнь, когда он был в Луганской области.



"Еще во время своей президентской кампании, когда я был в Луганске, буквально в 200 метрах от захваченного здания СБУ, в [пунктах пропуска] "Изварино", "Довжанский", фактически могу сказать, что воины-пограничники, пограничная разведка просто спасли мою жизнь", - сказал Порошенко во время встречи с пограничниками в Киевской области.

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Задача була виконана. Довіз я його до борту літака. Порошенко був дуже вдячний. Дуже вдячний був начальник його охорони, який зараз очолює одне з силових відомств. Просили звертатись, як буде щось потрібно.



А тепер коли вам потрібна допомога?



А зараз я два роки намагаюсь потрапити до Петра Олексійовича на зустріч. Я хочу попросити не про щось собі особисто, я хочу попросити відновити справедливість щодо колективу Луганського прикордонного загону, щоб люди не страждали від тієї боротьби, яка точиться між Назаренком і мною. Я хочу, щоб їх не називали зрадниками, щоб мали повагу до них – вони її заслужили.

Бедный Порошенко, на его жизнь идут покушения практически каждый месяц!Самое интересное, что на сайт УР мне удалось зайти только при включенном VPN.Хотя, по его словам, покушения на него были и раньше: