shapo написав:
Для того чтобы что-то замечать нужно внимательно смотреть.
Хотя в Печерском районе есть закрытые районы типа Новопечерских Липок где в приймах живет нынешний премьер , по утрам и вечерам в него заезжают и выезжают кавалькады совсем недешевых машин, в целом ни этот центральный район,ни сам город Киев пока не структурирован по доходам.
И в том же Печерском районе пока живут и нищие пенсионеры, и совсем небогатые студенты общежитий, а ранним утром или поздним вечером можно увидеть роящихся в мусорниках бомжей.
он думает, что Печерский район состоит только из ылитных домов и правительственного квартала, ну лавра ещё.
иной раз смотришь на окна старых дорогих домов в центр. части города и часто видишь старые деревянные окна со старенькими занавесками и цветами в старых вазонах на подоконниках окна среди пабагатаму отремонтированных.