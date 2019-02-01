RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 08:44

  shapo написав:
  pesikot написав:В Печерском районе Киева стало всё так плохо ? Не замечал, не замечал.
Так же не замечал, чтобы жители Печерского района Киева так сильно беспокоились о жизни украинских пенсионеров по всей стране.


Для того чтобы что-то замечать нужно внимательно смотреть.
Хотя в Печерском районе есть закрытые районы типа Новопечерских Липок где в приймах живет нынешний премьер , по утрам и вечерам в него заезжают и выезжают кавалькады совсем недешевых машин, в целом ни этот центральный район,ни сам город Киев пока не структурирован по доходам.
И в том же Печерском районе пока живут и нищие пенсионеры, и совсем небогатые студенты общежитий, а ранним утром или поздним вечером можно увидеть роящихся в мусорниках бомжей.

он думает, что Печерский район состоит только из ылитных домов и правительственного квартала, ну лавра ещё. :D
иной раз смотришь на окна старых дорогих домов в центр. части города и часто видишь старые деревянные окна со старенькими занавесками и цветами в старых вазонах на подоконниках окна среди пабагатаму отремонтированных.
19yuriy91
 
Повідомлень: 1616
З нами з: 15.09.12
Подякував: 123 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 74757677
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67162)
02.02.2019 08:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.