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Політичні дискусії
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Додано: Суб 02 лют, 2019 08:44
shapo написав: pesikot написав:
В Печерском районе Киева стало всё так плохо ? Не замечал, не замечал.
Так же не замечал, чтобы жители Печерского района Киева так сильно беспокоились о жизни украинских пенсионеров по всей стране.
Для того чтобы что-то замечать нужно внимательно смотреть.
Хотя в Печерском районе есть закрытые районы типа Новопечерских Липок где в приймах живет нынешний премьер , по утрам и вечерам в него заезжают и выезжают кавалькады совсем недешевых машин, в целом ни этот центральный район,ни сам город Киев пока не структурирован по доходам.
И в том же Печерском районе пока живут и нищие пенсионеры, и совсем небогатые студенты общежитий, а ранним утром или поздним вечером можно увидеть роящихся в мусорниках бомжей.
он думает, что Печерский район состоит только из ылитных домов и правительственного квартала, ну лавра ещё.
иной раз смотришь на окна старых дорогих домов в центр. части города и часто видишь старые деревянные окна со старенькими занавесками и цветами в старых вазонах на подоконниках окна среди пабагатаму отремонтированных.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 10:35
19yuriy91 написав:
иной раз смотришь на окна старых дорогих домов в центр. части города и часто видишь старые деревянные окна со старенькими занавесками и цветами в старых вазонах на подоконниках окна среди пабагатаму отремонтированных.
когда то специально гулял по Хрещу смотрел на окна, старых деревянных не меньше половины. Элиты меняются, и кто вчера был элитой и имел привилегии сегодня никто. А хорошо живёт только элита и их челядь.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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