RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 08:44

  shapo написав:
  pesikot написав:В Печерском районе Киева стало всё так плохо ? Не замечал, не замечал.
Так же не замечал, чтобы жители Печерского района Киева так сильно беспокоились о жизни украинских пенсионеров по всей стране.


Для того чтобы что-то замечать нужно внимательно смотреть.
Хотя в Печерском районе есть закрытые районы типа Новопечерских Липок где в приймах живет нынешний премьер , по утрам и вечерам в него заезжают и выезжают кавалькады совсем недешевых машин, в целом ни этот центральный район,ни сам город Киев пока не структурирован по доходам.
И в том же Печерском районе пока живут и нищие пенсионеры, и совсем небогатые студенты общежитий, а ранним утром или поздним вечером можно увидеть роящихся в мусорниках бомжей.

он думает, что Печерский район состоит только из ылитных домов и правительственного квартала, ну лавра ещё. :D
иной раз смотришь на окна старых дорогих домов в центр. части города и часто видишь старые деревянные окна со старенькими занавесками и цветами в старых вазонах на подоконниках окна среди пабагатаму отремонтированных.
19yuriy91
 
Повідомлень: 1617
З нами з: 15.09.12
Подякував: 123 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:35

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:иной раз смотришь на окна старых дорогих домов в центр. части города и часто видишь старые деревянные окна со старенькими занавесками и цветами в старых вазонах на подоконниках окна среди пабагатаму отремонтированных.
когда то специально гулял по Хрещу смотрел на окна, старых деревянных не меньше половины. Элиты меняются, и кто вчера был элитой и имел привилегии сегодня никто. А хорошо живёт только элита и их челядь.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 601
З нами з: 06.04.16
Подякував: 182 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:54

Re: Політичні дискусії

У сьогоднішньому ДТ цікава передовиця першого заступниак головного редактора Сергія Рахманіна "Отрута від усього" https://dt.ua/internal/otruta-vid-usogo-301470_.html
Аналізує взлет Зеленського, патерналізм і зрілість виборців, сказав би навіть знаходить позитиви для діючого президента, незважаючи на чоловіка начальниці.
Бажаючі отримати на посаді гаранта рицаря у білих латах швидше всього отримають у другому турі вибір Ю& :mrgreen:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2235
З нами з: 19.04.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:03

  Ой+ написав:Бажаючі отримати на посаді гаранта рицаря у білих латах швидше всього отримають у другому турі вибір Ю&


На недавнем съезде БПП заявлялось, что во втором туре будут двое - Порошенко и Путин )))
freeze
4
 
Повідомлень: 9402
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2750 раз.
Подякували: 3824 раз.
 
Профіль
15
1
2
  #<1 ... 74757677
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67163)
02.02.2019 12:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.