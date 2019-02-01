Бекешкина объяснила рост рейтинга Зеленского

01.02.2019

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По ее словам, резкий рост рейтинга Зеленского связан как раз с молодежью, которая не собиралась идти на выборы



"Они не видели своего кандидата, а теперь увидели. И теперь в опросах процент молодежи, которая не собирается идти на выборы, не намного больше, чем в остальных возрастных категориях. Еще в августе рейтинг Зеленского среди молодежи был 8 процентов, а сейчас - 18 процентов, и среди молодежи он лидер. То есть, как мы видим, голоса молодых украинцев распределились не пропорционально, а ушли одному из кандидатов", - отметила Бекешкина.



Он также отметила, что рейтинг Зеленского настолько высокий из-за разочарования украинцев в политиках и политике вообще.



"У нас 66 процентов граждан считают, что нужны новые политические лидеры. А где их брать? Это должны быть люди известные. А известные люди - в телевизоре. Мы спросили, знают ли люди таких новых лидеров, и утвердительно ответили только 25 процентов, а назвали еще меньше. По 5 процентов назвали Зеленского, Вакарчука и Мураева…За Зеленского готовы голосовать именно потому, что он не политик. При этом я не думаю, что Зеленский выйдет во второй тур, но он сделает хорошую заявку на парламентские выборы", - добавила Бекешкина.