Бекешкина объяснила рост рейтинга Зеленского 01.02.2019 ... По ее словам, резкий рост рейтинга Зеленского связан как раз с молодежью, которая не собиралась идти на выборы
"Они не видели своего кандидата, а теперь увидели. И теперь в опросах процент молодежи, которая не собирается идти на выборы, не намного больше, чем в остальных возрастных категориях. Еще в августе рейтинг Зеленского среди молодежи был 8 процентов, а сейчас - 18 процентов, и среди молодежи он лидер. То есть, как мы видим, голоса молодых украинцев распределились не пропорционально, а ушли одному из кандидатов", - отметила Бекешкина.
Он также отметила, что рейтинг Зеленского настолько высокий из-за разочарования украинцев в политиках и политике вообще.
"У нас 66 процентов граждан считают, что нужны новые политические лидеры. А где их брать? Это должны быть люди известные. А известные люди - в телевизоре. Мы спросили, знают ли люди таких новых лидеров, и утвердительно ответили только 25 процентов, а назвали еще меньше. По 5 процентов назвали Зеленского, Вакарчука и Мураева…За Зеленского готовы голосовать именно потому, что он не политик. При этом я не думаю, что Зеленский выйдет во второй тур, но он сделает хорошую заявку на парламентские выборы", - добавила Бекешкина.
pesikot написав:В Печерском районе Киева стало всё так плохо ? Не замечал, не замечал. Так же не замечал, чтобы жители Печерского района Киева так сильно беспокоились о жизни украинских пенсионеров по всей стране.
Для того чтобы что-то замечать нужно внимательно смотреть. Хотя в Печерском районе есть закрытые районы типа Новопечерских Липок где в приймах живет нынешний премьер , по утрам и вечерам в него заезжают и выезжают кавалькады совсем недешевых машин, в целом ни этот центральный район,ни сам город Киев пока не структурирован по доходам. И в том же Печерском районе пока живут и нищие пенсионеры, и совсем небогатые студенты общежитий, а ранним утром или поздним вечером можно увидеть роящихся в мусорниках бомжей.
он думает, что Печерский район состоит только из ылитных домов и правительственного квартала, ну лавра ещё. иной раз смотришь на окна старых дорогих домов в центр. части города и часто видишь старые деревянные окна со старенькими занавесками и цветами в старых вазонах на подоконниках окна среди пабагатаму отремонтированных.
19yuriy91 написав:иной раз смотришь на окна старых дорогих домов в центр. части города и часто видишь старые деревянные окна со старенькими занавесками и цветами в старых вазонах на подоконниках окна среди пабагатаму отремонтированных.
когда то специально гулял по Хрещу смотрел на окна, старых деревянных не меньше половины. Элиты меняются, и кто вчера был элитой и имел привилегии сегодня никто. А хорошо живёт только элита и их челядь.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
У сьогоднішньому ДТ цікава передовиця першого заступниак головного редактора Сергія Рахманіна "Отрута від усього" https://dt.ua/internal/otruta-vid-usogo-301470_.html Аналізує взлет Зеленського, патерналізм і зрілість виборців, сказав би навіть знаходить позитиви для діючого президента, незважаючи на чоловіка начальниці. Бажаючі отримати на посаді гаранта рицаря у білих латах швидше всього отримають у другому турі вибір Ю&
Аваков оставил у меня достаточно благоприятное впечатление в его большом интервью на тему выборов. Неоднократные тонкие и толстые намеки Порошенко, что не допустит использовать админресурс на выборах в череде обилия других слов про других кандидатов. Но думаю ради этих намеков и было сделано интервью. А про 30 миллионов долларов, которые по словам Онищенко кое-кто выделил на дискредитацию, прямо в лоб и сказал. https://lb.ua/news/2019/02/01/418628_ar ... ozhit.html
Предполагаю, что в случае победы Тимошенко Аваков будет Премьером.