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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:35

  shapo написав:И какой результат у страны под руководством этого "профессионала"? У него и его окружения все в порядке, а у остальных?

А у остальных - всё "плохо". Только откуда-то покупаются авто, квартиры :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:03

  shapo написав: Там украинские пенсионеры тоже есть?
Или они это сделают после оплаты про-европейской коммуналки на свою совсем не европейскую, а украинскую пенсию?

Вам из мокшани виднее про оплату коммуналки украинскими пенсионерами. Вы вроде из Уфы.
Вы лучше позаботитесь об российских пенсионерах
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:51

  shapo написав:Мне из Печерского района Киева намного лучше видно и про квартиры, и машины украинских граждан, чем таким порохоботам как вы.

В Печерском районе Киева стало всё так плохо ? Не замечал, не замечал.
Так же не замечал, чтобы жители Печерского района Киева так сильно беспокоились о жизни украинских пенсионеров по всей стране.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:54

Re: Політичні дискусії

Хоч і ворожі голоси, але цікавий аналіз по діям Порошенко, який, в принципі, реалізується https://ukraina.ru/exclusive/20180802/1020742279.html .
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 01:51

Бекешкина объяснила рост рейтинга Зеленского
01.02.2019
...
По ее словам, резкий рост рейтинга Зеленского связан как раз с молодежью, которая не собиралась идти на выборы

"Они не видели своего кандидата, а теперь увидели. И теперь в опросах процент молодежи, которая не собирается идти на выборы, не намного больше, чем в остальных возрастных категориях. Еще в августе рейтинг Зеленского среди молодежи был 8 процентов, а сейчас - 18 процентов, и среди молодежи он лидер. То есть, как мы видим, голоса молодых украинцев распределились не пропорционально, а ушли одному из кандидатов", - отметила Бекешкина.

Он также отметила, что рейтинг Зеленского настолько высокий из-за разочарования украинцев в политиках и политике вообще.

"У нас 66 процентов граждан считают, что нужны новые политические лидеры. А где их брать? Это должны быть люди известные. А известные люди - в телевизоре. Мы спросили, знают ли люди таких новых лидеров, и утвердительно ответили только 25 процентов, а назвали еще меньше. По 5 процентов назвали Зеленского, Вакарчука и Мураева…За Зеленского готовы голосовать именно потому, что он не политик. При этом я не думаю, что Зеленский выйдет во второй тур, но он сделает хорошую заявку на парламентские выборы", - добавила Бекешкина.

https://www.rbc.ua/rus/news/bekeshkina- ... 07324.html
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 08:44

  shapo написав:
  pesikot написав:В Печерском районе Киева стало всё так плохо ? Не замечал, не замечал.
Так же не замечал, чтобы жители Печерского района Киева так сильно беспокоились о жизни украинских пенсионеров по всей стране.


Для того чтобы что-то замечать нужно внимательно смотреть.
Хотя в Печерском районе есть закрытые районы типа Новопечерских Липок где в приймах живет нынешний премьер , по утрам и вечерам в него заезжают и выезжают кавалькады совсем недешевых машин, в целом ни этот центральный район,ни сам город Киев пока не структурирован по доходам.
И в том же Печерском районе пока живут и нищие пенсионеры, и совсем небогатые студенты общежитий, а ранним утром или поздним вечером можно увидеть роящихся в мусорниках бомжей.

он думает, что Печерский район состоит только из ылитных домов и правительственного квартала, ну лавра ещё. :D
иной раз смотришь на окна старых дорогих домов в центр. части города и часто видишь старые деревянные окна со старенькими занавесками и цветами в старых вазонах на подоконниках окна среди пабагатаму отремонтированных.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:35

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:иной раз смотришь на окна старых дорогих домов в центр. части города и часто видишь старые деревянные окна со старенькими занавесками и цветами в старых вазонах на подоконниках окна среди пабагатаму отремонтированных.
когда то специально гулял по Хрещу смотрел на окна, старых деревянных не меньше половины. Элиты меняются, и кто вчера был элитой и имел привилегии сегодня никто. А хорошо живёт только элита и их челядь.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:54

Re: Політичні дискусії

У сьогоднішньому ДТ цікава передовиця першого заступниак головного редактора Сергія Рахманіна "Отрута від усього" https://dt.ua/internal/otruta-vid-usogo-301470_.html
Аналізує взлет Зеленського, патерналізм і зрілість виборців, сказав би навіть знаходить позитиви для діючого президента, незважаючи на чоловіка начальниці.
Бажаючі отримати на посаді гаранта рицаря у білих латах швидше всього отримають у другому турі вибір Ю& :mrgreen:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:03

  Ой+ написав:Бажаючі отримати на посаді гаранта рицаря у білих латах швидше всього отримають у другому турі вибір Ю&


На недавнем съезде БПП заявлялось, что во втором туре будут двое - Порошенко и Путин )))
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:52

Аваков оставил у меня достаточно благоприятное впечатление в его большом интервью на тему выборов. Неоднократные тонкие и толстые намеки Порошенко, что не допустит использовать админресурс на выборах в череде обилия других слов про других кандидатов.
Но думаю ради этих намеков и было сделано интервью.
А про 30 миллионов долларов, которые по словам Онищенко кое-кто выделил на дискредитацию, прямо в лоб и сказал.
https://lb.ua/news/2019/02/01/418628_ar ... ozhit.html

Предполагаю, что в случае победы Тимошенко Аваков будет Премьером.
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