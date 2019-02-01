В разі перемоги Тимошенко, прем'єром стане... Тимошенко.
Нова Рада, без Порошенко президента, взагалі не зможе організувати коаліцію. Якщо і зробить, то розпадеться протягом року, бо газ він такий, сильно отруйний.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 14:00
Re: Політичні дискусії
В разі перемоги Тимошенко, прем'єром стане... Тимошенко.
Нова Рада, без Порошенко президента, взагалі не зможе організувати коаліцію. Якщо і зробить, то розпадеться протягом року, бо газ він такий, сильно отруйний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:16
Цікаво - хто в першому турі займе 3 місце.
Нагадаю,що в 2010 році третє місце зайняв Тігіпко і обидва кандидати,які вийшли в другий тур (ЮВТ і Яник) почали загравати з Тігіпком.ЮВТ в разі перемоги запропонувала йому місце прем"єра.
Якщо кандидат,який займе третє місце з відсотком голосів не менше 10%,то йому теж перше і друге місце перегонів буде робити пропозиції,в залежності від того,хто його займе.
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:17
Вчера Зеленский с Лысым зашли перекусить в ресторан Дача в Одессе на Французском бульваре, знакомая рассказывала там обедала.
Зеленский был встречен аплодисментами респектабельной публики, и выкриками Браво! Володя, давай!
Забавно, совсем немолодежный ресторан, мягко говоря недешевый, публика солидная.
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:23
Думаю, тут традиция будет нарушена. Юле сейчас более важно избежать массовых фальсификаций, чем что-то предложить третьему месту, а это может сделать сегодня только Аваков. Поэтому Аваков - это Джокер.
Тем более третье место скорее всего будет у Зеленского, если Зеленский - Президент, это куда ни шло и норма, то Зеленский - Премьер, это будет перебор на сегодня.
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:30
Думаю,що Зеленський не ввійде в трійку.
Його електорат - переважно молодь.Опитування ж як проводять - зустрічають на вулиці людей і питають,за кого б проголосували.І от молодь відповідає - за Зеленського.
Але практика показує,що молодь на вибори практично не ходить.Тому коли його спіймала служба соцопитувань по дорозі - це одне.А інше - це в день голосування,у неділю 31 березня,дістати свій паспорт і захотіти піти на виборчу дільницю.
Крім того - Зеленський же ще ніде практично не відкривав рота,крім інтерв"ю Гордона.
Після 3 лютого почне з"являтись у ток-шоу,давати інтерв"ю,розумні люди зроблять правильницй висновок.
На сьогодні бачу трійку лідерів таку:Тимошенко,Гриценко,Бойко.А от у якій послідовності,потім побачимо.
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