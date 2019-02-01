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на тему #<1 ... 74757677 Додано: Суб 02 лют, 2019 14:00 Re: Політичні дискусії freeze написав: Предполагаю, что в случае победы Тимошенко Аваков будет Премьером. Предполагаю, что в случае победы Тимошенко Аваков будет Премьером.

В разі перемоги Тимошенко, прем'єром стане... Тимошенко.

Нова Рада, без Порошенко президента, взагалі не зможе організувати коаліцію. Якщо і зробить, то розпадеться протягом року, бо газ він такий, сильно отруйний. В разі перемоги Тимошенко, прем'єром стане... Тимошенко.Нова Рада, без Порошенко президента, взагалі не зможе організувати коаліцію. Якщо і зробить, то розпадеться протягом року, бо газ він такий, сильно отруйний. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 6861 З нами з: 01.08.15 Подякував: 847 раз. Подякували: 1013 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лют, 2019 14:16 freeze написав: Предполагаю, что в случае победы Тимошенко Аваков будет Премьером. Предполагаю, что в случае победы Тимошенко Аваков будет Премьером.

Цікаво - хто в першому турі займе 3 місце.

Нагадаю,що в 2010 році третє місце зайняв Тігіпко і обидва кандидати,які вийшли в другий тур (ЮВТ і Яник) почали загравати з Тігіпком.ЮВТ в разі перемоги запропонувала йому місце прем"єра.

Якщо кандидат,який займе третє місце з відсотком голосів не менше 10%,то йому теж перше і друге місце перегонів буде робити пропозиції,в залежності від того,хто його займе. Цікаво - хто в першому турі займе 3 місце.Нагадаю,що в 2010 році третє місце зайняв Тігіпко і обидва кандидати,які вийшли в другий тур (ЮВТ і Яник) почали загравати з Тігіпком.ЮВТ в разі перемоги запропонувала йому місце прем"єра.Якщо кандидат,який займе третє місце з відсотком голосів не менше 10%,то йому теж перше і друге місце перегонів буде робити пропозиції,в залежності від того,хто його займе. tea Повідомлень: 16805 З нами з: 15.11.08 Подякував: 598 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лют, 2019 14:17 Вчера Зеленский с Лысым зашли перекусить в ресторан Дача в Одессе на Французском бульваре, знакомая рассказывала там обедала.

Зеленский был встречен аплодисментами респектабельной публики, и выкриками Браво! Володя, давай!



Забавно, совсем немолодежный ресторан, мягко говоря недешевый, публика солидная. freeze 4 Повідомлень: 9409 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2750 раз. Подякували: 3826 раз. Профіль 15 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лют, 2019 14:23 tea написав: freeze написав: Предполагаю, что в случае победы Тимошенко Аваков будет Премьером. Предполагаю, что в случае победы Тимошенко Аваков будет Премьером.

Цікаво - хто в першому турі займе 3 місце.

Нагадаю,що в 2010 році третє місце зайняв Тігіпко і обидва кандидати,які вийшли в другий тур (ЮВТ і Яник) почали загравати з Тігіпком.ЮВТ в разі перемоги запропонувала йому місце прем"єра.

Якщо кандидат,який займе третє місце з відсотком голосів не менше 10%,то йому теж перше і друге місце перегонів буде робити пропозиції,в залежності від того,хто його займе. Цікаво - хто в першому турі займе 3 місце.Нагадаю,що в 2010 році третє місце зайняв Тігіпко і обидва кандидати,які вийшли в другий тур (ЮВТ і Яник) почали загравати з Тігіпком.ЮВТ в разі перемоги запропонувала йому місце прем"єра.Якщо кандидат,який займе третє місце з відсотком голосів не менше 10%,то йому теж перше і друге місце перегонів буде робити пропозиції,в залежності від того,хто його займе.



Думаю, тут традиция будет нарушена. Юле сейчас более важно избежать массовых фальсификаций, чем что-то предложить третьему месту, а это может сделать сегодня только Аваков. Поэтому Аваков - это Джокер.

Тем более третье место скорее всего будет у Зеленского, если Зеленский - Президент, это куда ни шло и норма, то Зеленский - Премьер, это будет перебор на сегодня. Думаю, тут традиция будет нарушена. Юле сейчас более важно избежать массовых фальсификаций, чем что-то предложить третьему месту, а это может сделать сегодня только Аваков. Поэтому Аваков - это Джокер.Тем более третье место скорее всего будет у Зеленского, если Зеленский - Президент, это куда ни шло и норма, то Зеленский - Премьер, это будет перебор на сегодня. freeze 4 Повідомлень: 9409 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2750 раз. Подякували: 3826 раз. Профіль 15 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лют, 2019 14:30 freeze написав: tea написав: Цікаво - хто в першому турі займе 3 місце.

Нагадаю,що в 2010 році третє місце зайняв Тігіпко і обидва кандидати,які вийшли в другий тур (ЮВТ і Яник) почали загравати з Тігіпком.ЮВТ в разі перемоги запропонувала йому місце прем"єра.

Якщо кандидат,який займе третє місце з відсотком голосів не менше 10%,то йому теж перше і друге місце перегонів буде робити пропозиції,в залежності від того,хто його займе. Цікаво - хто в першому турі займе 3 місце.Нагадаю,що в 2010 році третє місце зайняв Тігіпко і обидва кандидати,які вийшли в другий тур (ЮВТ і Яник) почали загравати з Тігіпком.ЮВТ в разі перемоги запропонувала йому місце прем"єра.Якщо кандидат,який займе третє місце з відсотком голосів не менше 10%,то йому теж перше і друге місце перегонів буде робити пропозиції,в залежності від того,хто його займе.



Думаю, тут традиция будет нарушена. Юле сейчас более важно избежать массовых фальсификаций, чем что-то предложить третьему месту, а это может сделать сегодня только Аваков. Поэтому Аваков - это Джокер.

Тем более третье место скорее всего будет у Зеленского, если Зеленский - Президент, это куда ни шло и норма, то Зеленский - Премьер, это будет перебор на сегодня. Думаю, тут традиция будет нарушена. Юле сейчас более важно избежать массовых фальсификаций, чем что-то предложить третьему месту, а это может сделать сегодня только Аваков. Поэтому Аваков - это Джокер.Тем более третье место скорее всего будет у Зеленского, если Зеленский - Президент, это куда ни шло и норма, то Зеленский - Премьер, это будет перебор на сегодня.

Думаю,що Зеленський не ввійде в трійку.

Його електорат - переважно молодь.Опитування ж як проводять - зустрічають на вулиці людей і питають,за кого б проголосували.І от молодь відповідає - за Зеленського.

Але практика показує,що молодь на вибори практично не ходить.Тому коли його спіймала служба соцопитувань по дорозі - це одне.А інше - це в день голосування,у неділю 31 березня,дістати свій паспорт і захотіти піти на виборчу дільницю.

Крім того - Зеленський же ще ніде практично не відкривав рота,крім інтерв"ю Гордона.

Після 3 лютого почне з"являтись у ток-шоу,давати інтерв"ю,розумні люди зроблять правильницй висновок.

На сьогодні бачу трійку лідерів таку:Тимошенко,Гриценко,Бойко.А от у якій послідовності,потім побачимо. Думаю,що Зеленський не ввійде в трійку.Його електорат - переважно молодь.Опитування ж як проводять - зустрічають на вулиці людей і питають,за кого б проголосували.І от молодь відповідає - за Зеленського.Але практика показує,що молодь на вибори практично не ходить.Тому коли його спіймала служба соцопитувань по дорозі - це одне.А інше - це в день голосування,у неділю 31 березня,дістати свій паспорт і захотіти піти на виборчу дільницю.Крім того - Зеленський же ще ніде практично не відкривав рота,крім інтерв"ю Гордона.Після 3 лютого почне з"являтись у ток-шоу,давати інтерв"ю,розумні люди зроблять правильницй висновок.На сьогодні бачу трійку лідерів таку:Тимошенко,Гриценко,Бойко.А от у якій послідовності,потім побачимо. tea Повідомлень: 16805 З нами з: 15.11.08 Подякував: 598 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 4 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 74757677 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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