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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:00

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Предполагаю, что в случае победы Тимошенко Аваков будет Премьером.

В разі перемоги Тимошенко, прем'єром стане... Тимошенко.
Нова Рада, без Порошенко президента, взагалі не зможе організувати коаліцію. Якщо і зробить, то розпадеться протягом року, бо газ він такий, сильно отруйний. :)
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:16

  freeze написав:Предполагаю, что в случае победы Тимошенко Аваков будет Премьером.

Цікаво - хто в першому турі займе 3 місце.
Нагадаю,що в 2010 році третє місце зайняв Тігіпко і обидва кандидати,які вийшли в другий тур (ЮВТ і Яник) почали загравати з Тігіпком.ЮВТ в разі перемоги запропонувала йому місце прем"єра.
Якщо кандидат,який займе третє місце з відсотком голосів не менше 10%,то йому теж перше і друге місце перегонів буде робити пропозиції,в залежності від того,хто його займе.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:17

Вчера Зеленский с Лысым зашли перекусить в ресторан Дача в Одессе на Французском бульваре, знакомая рассказывала там обедала.
Зеленский был встречен аплодисментами респектабельной публики, и выкриками Браво! Володя, давай!

Забавно, совсем немолодежный ресторан, мягко говоря недешевый, публика солидная.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:23

  tea написав:
  freeze написав:Предполагаю, что в случае победы Тимошенко Аваков будет Премьером.

Цікаво - хто в першому турі займе 3 місце.
Нагадаю,що в 2010 році третє місце зайняв Тігіпко і обидва кандидати,які вийшли в другий тур (ЮВТ і Яник) почали загравати з Тігіпком.ЮВТ в разі перемоги запропонувала йому місце прем"єра.
Якщо кандидат,який займе третє місце з відсотком голосів не менше 10%,то йому теж перше і друге місце перегонів буде робити пропозиції,в залежності від того,хто його займе.


Думаю, тут традиция будет нарушена. Юле сейчас более важно избежать массовых фальсификаций, чем что-то предложить третьему месту, а это может сделать сегодня только Аваков. Поэтому Аваков - это Джокер.
Тем более третье место скорее всего будет у Зеленского, если Зеленский - Президент, это куда ни шло и норма, то Зеленский - Премьер, это будет перебор на сегодня.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:30

  freeze написав:
  tea написав:Цікаво - хто в першому турі займе 3 місце.
Нагадаю,що в 2010 році третє місце зайняв Тігіпко і обидва кандидати,які вийшли в другий тур (ЮВТ і Яник) почали загравати з Тігіпком.ЮВТ в разі перемоги запропонувала йому місце прем"єра.
Якщо кандидат,який займе третє місце з відсотком голосів не менше 10%,то йому теж перше і друге місце перегонів буде робити пропозиції,в залежності від того,хто його займе.


Думаю, тут традиция будет нарушена. Юле сейчас более важно избежать массовых фальсификаций, чем что-то предложить третьему месту, а это может сделать сегодня только Аваков. Поэтому Аваков - это Джокер.
Тем более третье место скорее всего будет у Зеленского, если Зеленский - Президент, это куда ни шло и норма, то Зеленский - Премьер, это будет перебор на сегодня.

Думаю,що Зеленський не ввійде в трійку.
Його електорат - переважно молодь.Опитування ж як проводять - зустрічають на вулиці людей і питають,за кого б проголосували.І от молодь відповідає - за Зеленського.
Але практика показує,що молодь на вибори практично не ходить.Тому коли його спіймала служба соцопитувань по дорозі - це одне.А інше - це в день голосування,у неділю 31 березня,дістати свій паспорт і захотіти піти на виборчу дільницю.
Крім того - Зеленський же ще ніде практично не відкривав рота,крім інтерв"ю Гордона.
Після 3 лютого почне з"являтись у ток-шоу,давати інтерв"ю,розумні люди зроблять правильницй висновок.
На сьогодні бачу трійку лідерів таку:Тимошенко,Гриценко,Бойко.А от у якій послідовності,потім побачимо.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:27

  freeze написав:Вчера Зеленский с Лысым зашли перекусить в ресторан Дача в Одессе на Французском бульваре, знакомая рассказывала там обедала.
Зеленский был встречен аплодисментами респектабельной публики, и выкриками Браво! Володя, давай!
Забавно, совсем немолодежный ресторан, мягко говоря недешевый, публика солидная.

Возможно, этой публике пофиг, какой президент.
Могу допустить, что он выступал у них на каких-нибудь party :wink:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:23

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Предполагаю, что в случае победы Тимошенко Аваков будет Премьером.

Авакова не варто...політична сила абсолютно не користується підтримкою елехторату.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:25

Re: Політичні дискусії

  tea написав:Бойко

Говорим Бойко...маєм на увазі Медведчук - ворог Неньки України.
Гриценко...наш Президент
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