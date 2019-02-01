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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 76777879>
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:20

Дааа, сегодня очередь была в ЦИК, а Германа всё нет /c/
Завтра последний день.
Станиславский отдыхает, интрига нарастает, тревожный стук барабанов.
Волнуюсь еще больше.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:23

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Станиславский отдыхает, интрига нарастает, тревожный стук барабанов.
Какая интрига... в Украине не принято добровольно без фальсификаций передавать корону другому царю. Борьба будет как никогда жёсткой.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:28

Re: Політичні дискусії

vitaliian написав:
  freeze написав:Станиславский отдыхает, интрига нарастает, тревожный стук барабанов.
Какая интрига... в Украине не принято добровольно без фальсификаций передавать корону другому царю. Борьба будет как никогда жёсткой.
Ющенко же передал добровольно. Хотя сравнение с "царями" оставьте московитам
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:31

  Faceless написав:Ющенко же передал добровольно. Хотя сравнение с "царями" оставьте московитам
Не добровольно а вынуждено. Вторые выборы Ющенко проиграл, а мог бы добровольно вообще на них не ходить.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:39

Re: Політичні дискусії

  Faceless написав:Ющенко же передал добровольно.

5-е место с результатом 5,45% в первом туре.
Что ему оставалось делать?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:40

yanyura вообще на них не ходить.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:47

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:вообще на них не ходить.

Так не можна. Завжди є фанати, які цього хочуть, а шанс виграти є навіть у відвертих лузерів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:51

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Зеленский был встречен аплодисментами респектабельной публики, и выкриками Браво! Володя, давай!

Михо был встречен аплодисментами респектабельной публики, и выкриками Браво! Миша, давай! :)
В мене були ще деякі ілюзії в 2014-2015 роках - новий Президент, Премьер, Рада. Всі реформатори-єврооптимісти.
Це як анекдот про конверсію в 80-ті: Що не збираємо - все одно кулемет виходить. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:07

  vitaliian написав:
  freeze написав:Станиславский отдыхает, интрига нарастает, тревожный стук барабанов.
Какая интрига... в Украине не принято добровольно без фальсификаций передавать корону другому царю. Борьба будет как никогда жёсткой.

Чуть выше писали про Ющенко.
Ещё напомню о Кравчуке.
А с царями - это в вашу Россию
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 02 лют, 2019 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:11

Посмотрел несколько букмекерских контор. Порошенко побеждает без вариантов и с огромным отрывом.
Желающие могут хорошо подзаработать.
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