Дааа, сегодня очередь была в ЦИК, а Германа всё нет /c/
Завтра последний день.
Станиславский отдыхает, интрига нарастает, тревожный стук барабанов.
Волнуюсь еще больше.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:20
Дааа, сегодня очередь была в ЦИК, а Германа всё нет /c/
Завтра последний день.
Станиславский отдыхает, интрига нарастает, тревожный стук барабанов.
Волнуюсь еще больше.
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:23
Re: Політичні дискусії
Какая интрига... в Украине не принято добровольно без фальсификаций передавать корону другому царю. Борьба будет как никогда жёсткой.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:28
Re: Політичні дискусії
Ющенко же передал добровольно. Хотя сравнение с "царями" оставьте московитам
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:31
Не добровольно а вынуждено. Вторые выборы Ющенко проиграл, а мог бы добровольно вообще на них не ходить.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:39
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:40
yanyura вообще на них не ходить.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:47
Re: Політичні дискусії
Так не можна. Завжди є фанати, які цього хочуть, а шанс виграти є навіть у відвертих лузерів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:51
Re: Політичні дискусії
Михо был встречен аплодисментами респектабельной публики, и выкриками Браво! Миша, давай!
В мене були ще деякі ілюзії в 2014-2015 роках - новий Президент, Премьер, Рада. Всі реформатори-єврооптимісти.
Це як анекдот про конверсію в 80-ті: Що не збираємо - все одно кулемет виходить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 02 лют, 2019 19:07
Чуть выше писали про Ющенко.
Ещё напомню о Кравчуке.
А с царями - это в вашу Россию
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 02 лют, 2019 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Суб 02 лют, 2019 19:11
Посмотрел несколько букмекерских контор. Порошенко побеждает без вариантов и с огромным отрывом.
Желающие могут хорошо подзаработать.
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