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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:20

  Starikan написав:
  tea написав: Там вся трійка - промосковська.
Бойко планує стати президентом,Рабіновіч - прем"єром,Медведчук - спікером.
Планують виграти на популізмі.

Эти+Мураев скорее играют на усталости от войны и потере экспорта в рашку - вполне объективных факторах. В этом их, так сказать, сила.

Вони грають на багатьох факторах.З останнього,що я чув від цієї трійці.
1.Списати людям всі комунальні борги.На хвилинку - це більше 50 млрд.грн.Як думаєте,багато українців з боргами за комуналку по 10+ тис. проголосують на них?Нагадаю,що нещодавно в Грузії один з кандидатів в президенти обіцяв виборцям списати їх кредити.
2.Пенсіонерам відмінити комунальні платежі.Доречі,в нас пенсіонерів більше 12 млн.
3.Знизити тарифи на газ вдвічі - з 10 тис. (на момент інагурації нового президента) до 5 тис.Причому МВФ не буде проти.Чому?Бо МВФ вимагає підняття тарифів на газ до ціни купівлі імпортного газу.А Рабіновіч обіцяв,що ще до виборів покаже українцям новий російсько-український контракт на поставку газу,де Росія знизить ціну щонайменше на третину.І цей контракт буде підписано, в разі,якщо вони прийдуть до влади.Як думаєте - керівники підприємств,які зара закуповують газ по 14 тис.пояснять своїм працівникам,що якщо буде знижена ціна газу для заводу/фабрики,то з"явиться можливість додати їм зарплату.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:25

  freeze написав:Посмотрел несколько букмекерских контор. Порошенко побеждает без вариантов и с огромным отрывом.
Желающие могут хорошо подзаработать.

То - до Лібо.
Лише він має план - як з 40 тис.доларів,поставлених на Хорватію за 10 днів до фіналу,в два кроки запланувати виграти мільйон і прокакати все. :mrgreen:
П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова.
tea
 
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4
3
  #<1 ... 76777879
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