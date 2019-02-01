Вони грають на багатьох факторах.З останнього,що я чув від цієї трійці.
1.Списати людям всі комунальні борги.На хвилинку - це більше 50 млрд.грн.Як думаєте,багато українців з боргами за комуналку по 10+ тис. проголосують на них?Нагадаю,що нещодавно в Грузії один з кандидатів в президенти обіцяв виборцям списати їх кредити.
2.Пенсіонерам відмінити комунальні платежі.Доречі,в нас пенсіонерів більше 12 млн.
3.Знизити тарифи на газ вдвічі - з 10 тис. (на момент інагурації нового президента) до 5 тис.Причому МВФ не буде проти.Чому?Бо МВФ вимагає підняття тарифів на газ до ціни купівлі імпортного газу.А Рабіновіч обіцяв,що ще до виборів покаже українцям новий російсько-український контракт на поставку газу,де Росія знизить ціну щонайменше на третину.І цей контракт буде підписано, в разі,якщо вони прийдуть до влади.Як думаєте - керівники підприємств,які зара закуповують газ по 14 тис.пояснять своїм працівникам,що якщо буде знижена ціна газу для заводу/фабрики,то з"явиться можливість додати їм зарплату.