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на тему #<1 ... 76777879 Додано: Суб 02 лют, 2019 19:20 Starikan написав: tea написав: Там вся трійка - промосковська.

Бойко планує стати президентом,Рабіновіч - прем"єром,Медведчук - спікером.

Планують виграти на популізмі. Там вся трійка - промосковська.Бойко планує стати президентом,Рабіновіч - прем"єром,Медведчук - спікером.Планують виграти на популізмі.

Эти+Мураев скорее играют на усталости от войны и потере экспорта в рашку - вполне объективных факторах. В этом их, так сказать, сила.

Эти+Мураев скорее играют на усталости от войны и потере экспорта в рашку -

Вони грають на багатьох факторах.З останнього,що я чув від цієї трійці.

1.Списати людям всі комунальні борги.На хвилинку - це більше 50 млрд.грн.Як думаєте,багато українців з боргами за комуналку по 10+ тис. проголосують на них?Нагадаю,що нещодавно в Грузії один з кандидатів в президенти обіцяв виборцям списати їх кредити.

2.Пенсіонерам відмінити комунальні платежі.Доречі,в нас пенсіонерів більше 12 млн.

3.Знизити тарифи на газ вдвічі - з 10 тис. (на момент інагурації нового президента) до 5 тис.Причому МВФ не буде проти.Чому?Бо МВФ вимагає підняття тарифів на газ до ціни купівлі імпортного газу.А Рабіновіч обіцяв,що ще до виборів покаже українцям новий російсько-український контракт на поставку газу,де Росія знизить ціну щонайменше на третину.І цей контракт буде підписано, в разі,якщо вони прийдуть до влади.Як думаєте - керівники підприємств,які зара закуповують газ по 14 тис.пояснять своїм працівникам,що якщо буде знижена ціна газу для заводу/фабрики,то з"явиться можливість додати їм зарплату. Вони грають на багатьох факторах.З останнього,що я чув від цієї трійці.1.Списати людям всі комунальні борги.На хвилинку - це більше 50 млрд.грн.Як думаєте,багато українців з боргами за комуналку по 10+ тис. проголосують на них?Нагадаю,що нещодавно в Грузії один з кандидатів в президенти обіцяв виборцям списати їх кредити.2.Пенсіонерам відмінити комунальні платежі.Доречі,в нас пенсіонерів більше 12 млн.3.Знизити тарифи на газ вдвічі - з 10 тис. (на момент інагурації нового президента) до 5 тис.Причому МВФ не буде проти.Чому?Бо МВФ вимагає підняття тарифів на газ до ціни купівлі імпортного газу.А Рабіновіч обіцяв,що ще до виборів покаже українцям новий російсько-український контракт на поставку газу,де Росія знизить ціну щонайменше на третину.І цей контракт буде підписано, в разі,якщо вони прийдуть до влади.Як думаєте - керівники підприємств,які зара закуповують газ по 14 тис.пояснять своїм працівникам,що якщо буде знижена ціна газу для заводу/фабрики,то з"явиться можливість додати їм зарплату. tea Повідомлень: 16815 З нами з: 15.11.08 Подякував: 598 раз. Подякували: 2231 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лют, 2019 19:25 freeze написав: Посмотрел несколько букмекерских контор. Порошенко побеждает без вариантов и с огромным отрывом.

Желающие могут хорошо подзаработать. Посмотрел несколько букмекерских контор. Порошенко побеждает без вариантов и с огромным отрывом.

То - до Лібо.

Лише він має план - як з 40 тис.доларів,поставлених на Хорватію за 10 днів до фіналу,в два кроки запланувати виграти мільйон і прокакати все.

П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова. То - до Лібо.Лише він має план - як з 40 тис.доларів,поставлених на Хорватію за 10 днів до фіналу,в два кроки запланувати виграти мільйон і прокакати все.П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова. tea Повідомлень: 16815 З нами з: 15.11.08 Подякував: 598 раз. Подякували: 2231 раз. Профіль 4 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лют, 2019 20:58 tea написав: П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова. П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова.

вот и посмотрим, как аваков будет выполнять обещания. вот и посмотрим, как аваков будет выполнять обещания. 19yuriy91 Повідомлень: 1618 З нами з: 15.09.12 Подякував: 123 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 76777879 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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