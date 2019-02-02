tea написав: Там вся трійка - промосковська. Бойко планує стати президентом,Рабіновіч - прем"єром,Медведчук - спікером. Планують виграти на популізмі.
Эти+Мураев скорее играют на усталости от войны и потере экспорта в рашку - вполне объективных факторах. В этом их, так сказать, сила.
Вони грають на багатьох факторах.З останнього,що я чув від цієї трійці. 1.Списати людям всі комунальні борги.На хвилинку - це більше 50 млрд.грн.Як думаєте,багато українців з боргами за комуналку по 10+ тис. проголосують на них?Нагадаю,що нещодавно в Грузії один з кандидатів в президенти обіцяв виборцям списати їх кредити. 2.Пенсіонерам відмінити комунальні платежі.Доречі,в нас пенсіонерів більше 12 млн. 3.Знизити тарифи на газ вдвічі - з 10 тис. (на момент інагурації нового президента) до 5 тис.Причому МВФ не буде проти.Чому?Бо МВФ вимагає підняття тарифів на газ до ціни купівлі імпортного газу.А Рабіновіч обіцяв,що ще до виборів покаже українцям новий російсько-український контракт на поставку газу,де Росія знизить ціну щонайменше на третину.І цей контракт буде підписано, в разі,якщо вони прийдуть до влади.Як думаєте - керівники підприємств,які зара закуповують газ по 14 тис.пояснять своїм працівникам,що якщо буде знижена ціна газу для заводу/фабрики,то з"явиться можливість додати їм зарплату.
freeze написав:Посмотрел несколько букмекерских контор. Порошенко побеждает без вариантов и с огромным отрывом. Желающие могут хорошо подзаработать.
То - до Лібо. Лише він має план - як з 40 тис.доларів,поставлених на Хорватію за 10 днів до фіналу,в два кроки запланувати виграти мільйон і прокакати все. П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова.
tea написав:П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова.
вот и посмотрим, как аваков будет выполнять обещания.
tea написав:П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова.
вот и посмотрим, как аваков будет выполнять обещания.
Екзітполи ніхто не відміняв. Адмінресурс, в наших умовах, можна використати тільки для підвозу неходячих пенсіонерів і загона студентів, а це не виборці Порошенко. Ну, ще, по селах, мертві душі голосують, але це вже традиція.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
tea написав:П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова.
вот и посмотрим, как аваков будет выполнять обещания.
Екзітполи ніхто не відміняв. Адмінресурс, в наших умовах, можна використати тільки для підвозу неходячих пенсіонерів і загона студентів, а це не виборці Порошенко. Ну, ще, по селах, мертві душі голосують, але це вже традиція.
зоны, армия. по армии точно не знаю, но за зоны борьба шла. раньше. и ещё. на примере мариупольского меткомбината приводили - вот говорят про админресурс, а на комбинате работают 200 000человек и их каким то образом можно "сагитировать" за кого надо. лично мне не совсем понятно как, правда. участки прямо на комбинате для работающих, шоле?
tea написав:П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова.
вот и посмотрим, как аваков будет выполнять обещания.
Адмінресурс, в наших умовах, можна використати тільки для підвозу неходячих пенсіонерів і загона студентів, а це не виборці Порошенко.
З кожними виборами адмінресурс еволюціонує. Я б,наприклад,на місті Порошенка використовував би адмінресурс як метод кнута і пряника. Наприклад - збирає заврайоно директорів шкіл і дає задачу - всім вчителям проголосувати за Порошенка.Як доказ - принести з дільниці фото на смартфоні з галочкою навпроти потрібного кандидата.Бонус - 1000 грн. за голос.
tea написав:П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова.
вот и посмотрим, как аваков будет выполнять обещания.
Аваков - кульгава качка.Міністр,який відходить.На відміну від Гєпи і Труханова,яких вибрав народ на виборах.Кому буде підпорядковуватись управління поліції в Одеській області?Труханову чи Авакову?
19yuriy91 написав:вот и посмотрим, как аваков будет выполнять обещания.
Адмінресурс, в наших умовах, можна використати тільки для підвозу неходячих пенсіонерів і загона студентів, а це не виборці Порошенко.
З кожними виборами адмінресурс еволюціонує. Я б,наприклад,на місті Порошенка використовував би адмінресурс як метод кнута і пряника. Наприклад - збирає заврайоно директорів шкіл і дає задачу - всім вчителям проголосувати за Порошенка.Як доказ - принести з дільниці фото на смартфоні з галочкою навпроти потрібного кандидата.Бонус - 1000 грн. за голос.
Уже в интернете плодятся советы как и рыбку сьест, и совесть очистить. Один из совет - купите за 30 грн ручку с исчезающими чернилами, делаете фото, потом от души голосуете, чистый заработок 970 грн.
freeze написав:Уже в интернете плодятся советы как и рыбку сьест, и совесть очистить. Один из совет - купите за 30 грн ручку с исчезающими чернилами, делаете фото, потом от души голосуете, чистый заработок 970 грн
после фото вторая галка и бюллетень анулируют.Зачем еще тратиться на ручку?Вспышку от фото секут спец наблюдатели,отключайте.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен