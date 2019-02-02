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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 77787980>
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:20

  Starikan написав:
  tea написав: Там вся трійка - промосковська.
Бойко планує стати президентом,Рабіновіч - прем"єром,Медведчук - спікером.
Планують виграти на популізмі.

Эти+Мураев скорее играют на усталости от войны и потере экспорта в рашку - вполне объективных факторах. В этом их, так сказать, сила.

Вони грають на багатьох факторах.З останнього,що я чув від цієї трійці.
1.Списати людям всі комунальні борги.На хвилинку - це більше 50 млрд.грн.Як думаєте,багато українців з боргами за комуналку по 10+ тис. проголосують на них?Нагадаю,що нещодавно в Грузії один з кандидатів в президенти обіцяв виборцям списати їх кредити.
2.Пенсіонерам відмінити комунальні платежі.Доречі,в нас пенсіонерів більше 12 млн.
3.Знизити тарифи на газ вдвічі - з 10 тис. (на момент інагурації нового президента) до 5 тис.Причому МВФ не буде проти.Чому?Бо МВФ вимагає підняття тарифів на газ до ціни купівлі імпортного газу.А Рабіновіч обіцяв,що ще до виборів покаже українцям новий російсько-український контракт на поставку газу,де Росія знизить ціну щонайменше на третину.І цей контракт буде підписано, в разі,якщо вони прийдуть до влади.Як думаєте - керівники підприємств,які зара закуповують газ по 14 тис.пояснять своїм працівникам,що якщо буде знижена ціна газу для заводу/фабрики,то з"явиться можливість додати їм зарплату.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:25

  freeze написав:Посмотрел несколько букмекерских контор. Порошенко побеждает без вариантов и с огромным отрывом.
Желающие могут хорошо подзаработать.

То - до Лібо.
Лише він має план - як з 40 тис.доларів,поставлених на Хорватію за 10 днів до фіналу,в два кроки запланувати виграти мільйон і прокакати все. :mrgreen:
П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:58

  tea написав:П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова.

вот и посмотрим, как аваков будет выполнять обещания.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:36

  19yuriy91 написав:
  tea написав:П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова.

вот и посмотрим, как аваков будет выполнять обещания.

Екзітполи ніхто не відміняв. Адмінресурс, в наших умовах, можна використати тільки для підвозу неходячих пенсіонерів і загона студентів, а це не виборці Порошенко. Ну, ще, по селах, мертві душі голосують, але це вже традиція.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:55

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:
  tea написав:П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова.

вот и посмотрим, как аваков будет выполнять обещания.

Екзітполи ніхто не відміняв. Адмінресурс, в наших умовах, можна використати тільки для підвозу неходячих пенсіонерів і загона студентів, а це не виборці Порошенко. Ну, ще, по селах, мертві душі голосують, але це вже традиція.

зоны, армия. по армии точно не знаю, но за зоны борьба шла. раньше.
и ещё. на примере мариупольского меткомбината приводили - вот говорят про админресурс, а на комбинате работают 200 000человек и их каким то образом можно "сагитировать" за кого надо. лично мне не совсем понятно как, правда. участки прямо на комбинате для работающих, шоле? :oops:
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:05

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:участки прямо на комбинате для работающих, шоле? :oops:

По-моєму, голосувати можна тільки на загальних дільницях і спецдільницях (лікарні, ув'язнені), на заводах вже немає http://www.cvk.gov.ua/vp_2019/inform/in ... hennya.pdf .
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:16

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:
  tea написав:П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова.

вот и посмотрим, как аваков будет выполнять обещания.

Адмінресурс, в наших умовах, можна використати тільки для підвозу неходячих пенсіонерів і загона студентів, а це не виборці Порошенко.

З кожними виборами адмінресурс еволюціонує.
Я б,наприклад,на місті Порошенка використовував би адмінресурс як метод кнута і пряника.
Наприклад - збирає заврайоно директорів шкіл і дає задачу - всім вчителям проголосувати за Порошенка.Як доказ - принести з дільниці фото на смартфоні з галочкою навпроти потрібного кандидата.Бонус - 1000 грн. за голос. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:23

  19yuriy91 написав:
  tea написав:П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова.

вот и посмотрим, как аваков будет выполнять обещания.

Аваков - кульгава качка.Міністр,який відходить.На відміну від Гєпи і Труханова,яких вибрав народ на виборах.Кому буде підпорядковуватись управління поліції в Одеській області?Труханову чи Авакову?
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:27

Re: Політичні дискусії

tea написав:
  lapay написав:
  19yuriy91 написав:вот и посмотрим, как аваков будет выполнять обещания.

Адмінресурс, в наших умовах, можна використати тільки для підвозу неходячих пенсіонерів і загона студентів, а це не виборці Порошенко.

З кожними виборами адмінресурс еволюціонує.
Я б,наприклад,на місті Порошенка використовував би адмінресурс як метод кнута і пряника.
Наприклад - збирає заврайоно директорів шкіл і дає задачу - всім вчителям проголосувати за Порошенка.Як доказ - принести з дільниці фото на смартфоні з галочкою навпроти потрібного кандидата.Бонус - 1000 грн. за голос. :mrgreen:




Уже в интернете плодятся советы как и рыбку сьест, и совесть очистить.
Один из совет - купите за 30 грн ручку с исчезающими чернилами, делаете фото, потом от души голосуете, чистый заработок 970 грн.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:00

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Уже в интернете плодятся советы как и рыбку сьест, и совесть очистить.
Один из совет - купите за 30 грн ручку с исчезающими чернилами, делаете фото, потом от души голосуете, чистый заработок 970 грн
после фото вторая галка и бюллетень анулируют.Зачем еще тратиться на ручку?Вспышку от фото секут спец наблюдатели,отключайте.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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