а дальше, забегают в кабинку и забирают телефон?
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Додано: Нед 03 лют, 2019 00:02
Re: Політичні дискусії
а дальше, забегают в кабинку и забирают телефон?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 03 лют, 2019 00:56
tea
У Бойко в программе этого бреда нет. Только снижение тарифов на газ.
Вы цитируете трёп Рабиновича, когда он еще якобы собирался баллотироваться.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Нед 03 лют, 2019 00:58
Чай, вашу учетку кто-то взломал?
Вы начали писать какую-то бредятину.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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