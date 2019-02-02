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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:02

Re: Політичні дискусії

  Мизантрóп написав:Вспышку от фото секут спец наблюдатели,отключайте.
а дальше, забегают в кабинку и забирают телефон?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:56

tea
У Бойко в программе этого бреда нет. Только снижение тарифов на газ.
Вы цитируете трёп Рабиновича, когда он еще якобы собирался баллотироваться.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:58

  tea написав: Я б,наприклад,на місті Порошенка використовував би адмінресурс як метод кнута і пряника.
Наприклад - збирає заврайоно директорів шкіл і дає задачу - всім вчителям проголосувати за Порошенка.Як доказ - принести з дільниці фото на смартфоні з галочкою навпроти потрібного кандидата.Бонус - 1000 грн. за голос. :mrgreen:

Чай, вашу учетку кто-то взломал? :shock:
Вы начали писать какую-то бредятину.
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