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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:02

Re: Політичні дискусії

  Мизантрóп написав:Вспышку от фото секут спец наблюдатели,отключайте.
а дальше, забегают в кабинку и забирают телефон?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:56

tea
У Бойко в программе этого бреда нет. Только снижение тарифов на газ.
Вы цитируете трёп Рабиновича, когда он еще якобы собирался баллотироваться.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:58

  tea написав: Я б,наприклад,на місті Порошенка використовував би адмінресурс як метод кнута і пряника.
Наприклад - збирає заврайоно директорів шкіл і дає задачу - всім вчителям проголосувати за Порошенка.Як доказ - принести з дільниці фото на смартфоні з галочкою навпроти потрібного кандидата.Бонус - 1000 грн. за голос. :mrgreen:

Чай, вашу учетку кто-то взломал? :shock:
Вы начали писать какую-то бредятину.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 02:02

  Starikan написав:
  ЛАД написав:.... Я Вам, конечно, верю, но большая просьба давать ссылку на такие сообщения, чтобы можно было посмотреть кто, как и когда проводил такой эксперимент.
Ну и сомнений меньше будет.

Раз дискуссия по газу продолжилась, докладываю (с) для владельцев плит+колонок: у меня расход 22-24 м3/мес на двоих. Из них 6 вылетает через фитиль (Юнкерс росс производства).

А сколько сейчас куб стоит?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 02:12

  lapay написав:
  ЛАД написав:Вам, конечно, верю, но большая просьба давать ссылку на такие сообщения, чтобы можно было посмотреть кто, как и когда проводил такой эксперимент.
Ну и сомнений меньше будет.

http://forbes.net.ua/ua/nation/1411855- ... iti-za-gaz
Досі всі облгази орієнтуються на ґрунтовну наукову розвідку вітчизняних фахівців, проведену під егідою USAID з жовтня 2011 року по вересень 2012-го. Були оброблені дані майже 47 000 домогосподарств. І виведені середні показники споживання газу на місяць на одну людину: 6 кубометрів газу за наявності газової плити, і 18 куб. м − за наявності газової плити і газової колонки.

Саме тому, коли у вересні 2014 року Кабмін встановив схожі норми, знизивши їх майже в півтора рази з діючих на той момент, облгази сприйняли рішення спокійно. Сьогодні ситуація ускладнилася.

Дякую! Але Starikan навiв з власного досвiду значно меншi цифри.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 лют, 2019 02:46, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 02:42

  tea написав:
  freeze написав:Посмотрел несколько букмекерских контор. Порошенко побеждает без вариантов и с огромным отрывом.
Желающие могут хорошо подзаработать.

То - до Лібо.
Лише він має план - як з 40 тис.доларів,поставлених на Хорватію за 10 днів до фіналу,в два кроки запланувати виграти мільйон і прокакати все. :mrgreen:
П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова.


От поэтому обязанность каждого идти и голосовать, чтоб голос не использовали... :idea: (хотя лично я вообще ни за кого не хочу голосовать, зная что все равно, позже, по-любому будет ощущение, что об тебя вытерли ноги :evil: . Но придется, идти "выбирать меньшее зло")
А если предлагают деньги нужно брать, но голосовать как хочешь используя , как уже заметили, затирающуюся ручку или вообще карандаш-резинку. :D Вот так нужно с ними. :mrgreen:
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