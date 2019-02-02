tea написав: Я б,наприклад,на місті Порошенка використовував би адмінресурс як метод кнута і пряника. Наприклад - збирає заврайоно директорів шкіл і дає задачу - всім вчителям проголосувати за Порошенка.Як доказ - принести з дільниці фото на смартфоні з галочкою навпроти потрібного кандидата.Бонус - 1000 грн. за голос.
Чай, вашу учетку кто-то взломал? Вы начали писать какую-то бредятину.
Досі всі облгази орієнтуються на ґрунтовну наукову розвідку вітчизняних фахівців, проведену під егідою USAID з жовтня 2011 року по вересень 2012-го. Були оброблені дані майже 47 000 домогосподарств. І виведені середні показники споживання газу на місяць на одну людину: 6 кубометрів газу за наявності газової плити, і 18 куб. м − за наявності газової плити і газової колонки.
Саме тому, коли у вересні 2014 року Кабмін встановив схожі норми, знизивши їх майже в півтора рази з діючих на той момент, облгази сприйняли рішення спокійно. Сьогодні ситуація ускладнилася.
Дякую! Але Starikan навiв з власного досвiду значно меншi цифри.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 лют, 2019 02:46, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
freeze написав:Посмотрел несколько букмекерских контор. Порошенко побеждает без вариантов и с огромным отрывом. Желающие могут хорошо подзаработать.
То - до Лібо. Лише він має план - як з 40 тис.доларів,поставлених на Хорватію за 10 днів до фіналу,в два кроки запланувати виграти мільйон і прокакати все. П.С.Порошенко по країні будує мережу.Буде підкуп виборців у завуальованій формі.Плюс адмінресурс в Харкові і Одесі.Умови одні - Труханова і Гєпу ніхто не чіпає,взамін ті дають потрібний результат по цих двох містах.Думаю,що на багатьох учатсках в цих містах будуть тітушки Гєпи і Труханова.
От поэтому обязанность каждого идти и голосовать, чтоб голос не использовали... (хотя лично я вообще ни за кого не хочу голосовать, зная что все равно, позже, по-любому будет ощущение, что об тебя вытерли ноги . Но придется, идти "выбирать меньшее зло") А если предлагают деньги нужно брать, но голосовать как хочешь используя , как уже заметили, затирающуюся ручку или вообще карандаш-резинку. Вот так нужно с ними.