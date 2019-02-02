|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:42
Ой+ написав:
За кого так журитесь? Якщо за Смішка, то він ще 25-го заніс.
За гаранта. Осталось 12 часов.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9429
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2758 раз.
- Подякували: 3835 раз.
-
- Профіль
-
15
1
2
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:48
freeze написав:
За гаранта. Осталось 12 часов.
Вам треба сходити в ПЦУ і помолитись, щоб встиг.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6872
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 847 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:22
Документи у Центральну виборчу комісію можна подати до 3 лютого 2019 року. Реєстрація усіх кандидатів у президенти буде тривати до 8 лютого. Хоча 22 відмовили, але списочок буде рекордний по обсягу, я би сказав навіть це вже фарс. Потрібно якимось чином формувати вимоги, щоб список претендентів навіть теоретично був значно коротший.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 2241
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:43
Ой+ написав:
Потрібно якимось чином формувати вимоги, щоб список претендентів навіть теоретично був значно коротший.
А кто будет этим заниматься и менять законодательство, если нынешняя правящая коалиция занимается откровенным штампованием ботов-кандидатов - бывший водитель Юра Тимошенко, бывшая ведущая Юля Литвиненко?
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9429
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2758 раз.
- Подякували: 3835 раз.
-
- Профіль
-
15
1
2
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:52
ДС, в контексте потер мою зарисовку. Перенесу сюда:
Очерк.
Дорогие мои соотечественники, друзья, украинцы!
Я иду в Президенты.
Президентом Украины должен быть порядочный человек. Мы все порядочные люди, порядочная нация. Мы достойны лучшего. Мы должны навсегда избавиться от олигархов у власти. От воров и бандитов. И мы это сделаем.
Мы победим коррупцию. Окончательно и бесповоротно. Каждый коррупционер будет сидеть в тюрьме рядом с ворами, бандитами и олигархами.
На деньги, изъятые у коррупционеров и воров, мы построим школы и детские садики. Ведь дети это наше будущее. Они достойны лучшего. Мы поднимем зарплаты учителям и воспитателям. Они работают для наших детей и должны жить не хуже своих европейских коллег.
Мы построим новые больницы, оборудуем их самым современным оборудованием. Даже в маленьких городах. Все граждане должны получать качественное медицинское обслуживание. В каждом, самом отдаленном селе будет доктор.
Мы построим новые современные дороги. Дадим возможность украинцам покупать недорогие автомобили из Европы. Отменим растаможку. Все европейцы ездят на автомобилях европейской регистрации и никто их за это не наказывает. Украина – часть Европы. Почему у нас должно быть по-другому?!
Мы снизим цены на коммунальные услуги. Они должны быть доступны. Снизим цену на газ. В Украине достаточно собственного газа. Украинцы не должны покупать его по мировым ценам.
Мы восстановим мир. Украинцы не будут гибнуть в окопах, а власть строить бизнес на крови.
Мы вернем Крым и Донбасс. Это наши территории.
Мы реформируем суды и прокуратуру. Судьями и прокурорами должны быть только самые честные люди. Остальные должны сидеть в тюрьме.
Отменим льготы депутатам и министрам. Снимем депутатскую неприкосновенность……………
Я не украл ни одной шапки………
Олег уже почти закончил свою предвыборную программу, когда привлек внимание санитаров.
Только не юля
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2110
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 693 раз.
- Подякували: 713 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:59
vovan_prm написав:
ДС, в контексте потер мою зарисовку. Перенесу сюда:
Очерк.
Олег уже почти закончил свою предвыборную программу, когда привлек внимание санитаров.
Пізнайко зара в роздумах.
Ківа формує команду в разі перемоги і запропонував Пізнайку посаду міністра охорони здоров"я.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16832
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 2233 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:04
freeze написав:
А кто будет этим заниматься и менять законодательство
Хто не знаю, а от як, то приблизно добре С.Паркінсону - розділ:
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 2241
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:12
ЛАД написав: Starikan написав: ЛАД написав:
.... Я Вам, конечно, верю, но большая просьба давать ссылку на такие сообщения, чтобы можно было посмотреть кто, как и когда проводил такой эксперимент.
Ну и сомнений меньше будет.
Раз дискуссия по газу продолжилась, докладываю (с) для владельцев плит+колонок: у меня расход 32-34 м3/мес на двоих
. Из них 6 вылетает через фитиль (Юнкерс росс производства).
А сколько сейчас куб стоит?
Куб стоит 8.54892
И прошу прощения, описка в объеме, исправил
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 15256
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1274 раз.
- Подякували: 2317 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|