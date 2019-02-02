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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:42

  Ой+ написав:За кого так журитесь? Якщо за Смішка, то він ще 25-го заніс.


За гаранта. Осталось 12 часов.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:48

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:За гаранта. Осталось 12 часов.

Вам треба сходити в ПЦУ і помолитись, щоб встиг. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:22

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Пока официально зарегистрировано 28 человек - http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp003?PT001F01=719


Документи у Центральну виборчу комісію можна подати до 3 лютого 2019 року. Реєстрація усіх кандидатів у президенти буде тривати до 8 лютого. Хоча 22 відмовили, але списочок буде рекордний по обсягу, я би сказав навіть це вже фарс. Потрібно якимось чином формувати вимоги, щоб список претендентів навіть теоретично був значно коротший.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:43

  Ой+ написав:Потрібно якимось чином формувати вимоги, щоб список претендентів навіть теоретично був значно коротший.


А кто будет этим заниматься и менять законодательство, если нынешняя правящая коалиция занимается откровенным штампованием ботов-кандидатов - бывший водитель Юра Тимошенко, бывшая ведущая Юля Литвиненко?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:52

Re: Політичні дискусії

ДС, в контексте потер мою зарисовку. Перенесу сюда:
Очерк.

Дорогие мои соотечественники, друзья, украинцы!
Я иду в Президенты.
Президентом Украины должен быть порядочный человек. Мы все порядочные люди, порядочная нация. Мы достойны лучшего. Мы должны навсегда избавиться от олигархов у власти. От воров и бандитов. И мы это сделаем.
Мы победим коррупцию. Окончательно и бесповоротно. Каждый коррупционер будет сидеть в тюрьме рядом с ворами, бандитами и олигархами.
На деньги, изъятые у коррупционеров и воров, мы построим школы и детские садики. Ведь дети это наше будущее. Они достойны лучшего. Мы поднимем зарплаты учителям и воспитателям. Они работают для наших детей и должны жить не хуже своих европейских коллег.
Мы построим новые больницы, оборудуем их самым современным оборудованием. Даже в маленьких городах. Все граждане должны получать качественное медицинское обслуживание. В каждом, самом отдаленном селе будет доктор.
Мы построим новые современные дороги. Дадим возможность украинцам покупать недорогие автомобили из Европы. Отменим растаможку. Все европейцы ездят на автомобилях европейской регистрации и никто их за это не наказывает. Украина – часть Европы. Почему у нас должно быть по-другому?!
Мы снизим цены на коммунальные услуги. Они должны быть доступны. Снизим цену на газ. В Украине достаточно собственного газа. Украинцы не должны покупать его по мировым ценам.
Мы восстановим мир. Украинцы не будут гибнуть в окопах, а власть строить бизнес на крови.
Мы вернем Крым и Донбасс. Это наши территории.
Мы реформируем суды и прокуратуру. Судьями и прокурорами должны быть только самые честные люди. Остальные должны сидеть в тюрьме.

Отменим льготы депутатам и министрам. Снимем депутатскую неприкосновенность……………
Я не украл ни одной шапки………



Олег уже почти закончил свою предвыборную программу, когда привлек внимание санитаров.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:59

  vovan_prm написав:ДС, в контексте потер мою зарисовку. Перенесу сюда:
Очерк.
Олег уже почти закончил свою предвыборную программу, когда привлек внимание санитаров.

Пізнайко зара в роздумах.
Ківа формує команду в разі перемоги і запропонував Пізнайку посаду міністра охорони здоров"я.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:04

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:А кто будет этим заниматься и менять законодательство


Хто не знаю, а от як, то приблизно добре С.Паркінсону - розділ:
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК, или Принципы отбора кадров http://lib.ru/DPEOPLE/PARKINSON/parklaws.txt
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:12

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав:.... Я Вам, конечно, верю, но большая просьба давать ссылку на такие сообщения, чтобы можно было посмотреть кто, как и когда проводил такой эксперимент.
Ну и сомнений меньше будет.
Раз дискуссия по газу продолжилась, докладываю (с) для владельцев плит+колонок: у меня расход 32-34 м3/мес на двоих. Из них 6 вылетает через фитиль (Юнкерс росс производства).
А сколько сейчас куб стоит?

Куб стоит 8.54892 8)
И прошу прощения, описка в объеме, исправил
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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