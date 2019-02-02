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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:02

  lapay написав:......
http://forbes.net.ua/ua/nation/1411855- ... iti-za-gaz
Досі всі облгази орієнтуються на ґрунтовну наукову розвідку вітчизняних фахівців, проведену під егідою USAID з жовтня 2011 року по вересень 2012-го. Були оброблені дані майже 47 000 домогосподарств. І виведені середні показники споживання газу на місяць на одну людину: 6 кубометрів газу за наявності газової плити, і 18 куб. м − за наявності газової плити і газової колонки.

Саме тому, коли у вересні 2014 року Кабмін встановив схожі норми, знизивши їх майже в півтора рази з діючих на той момент, облгази сприйняли рішення спокійно. Сьогодні ситуація ускладнилася.

Ще раз дякую!
(В зв'язку з уточненням Starikan'а)
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:06

  pesikot написав:
  freeze написав:За гаранта. Осталось 12 часов.

Пауза явно затянулась

Будет очень интересно и неожиданно, если вдруг не подаст.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:35

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Куб стоит 8.54892
И прошу прощения, описка в объеме, исправил


За січень облгази як послідовники Бойля Маріота накидають ще +4-6% по різних областях за "приведення до нормальних умов". Я от якраз розбирався з платіжками за газ для опалення будинку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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