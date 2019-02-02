Політичні дискусії
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Додано: Нед 03 лют, 2019 15:02
lapay написав:
......
http://forbes.net.ua/ua/nation/1411855- ... iti-za-gaz
Досі всі облгази орієнтуються на ґрунтовну наукову розвідку вітчизняних фахівців, проведену під егідою USAID з жовтня 2011 року по вересень 2012-го. Були оброблені дані майже 47 000 домогосподарств. І виведені середні показники споживання газу на місяць на одну людину: 6 кубометрів газу за наявності газової плити, і 18 куб. м − за наявності газової плити і газової колонки.
Саме тому, коли у вересні 2014 року Кабмін встановив схожі норми, знизивши їх майже в півтора рази з діючих на той момент, облгази сприйняли рішення спокійно. Сьогодні ситуація ускладнилася.
Ще раз дякую!
(В зв'язку з уточненням Starikan'а)
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Додано: Нед 03 лют, 2019 15:06
pesikot написав: freeze написав:
За гаранта. Осталось 12 часов.
Пауза явно затянулась
Будет очень интересно и неожиданно, если вдруг не подаст.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Нед 03 лют, 2019 15:35
Starikan написав:
Куб стоит 8.54892
И прошу прощения, описка в объеме, исправил
За січень облгази як послідовники Бойля Маріота накидають ще +4-6% по різних областях за "приведення до нормальних умов". Я от якраз розбирався з платіжками за газ для опалення будинку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 16:34
Ой+ написав: Starikan написав:
Куб стоит 8.54892
И прошу прощения, описка в объеме, исправил
За січень облгази як послідовники Бойля Маріота накидають ще +4-6% по різних областях за "приведення до нормальних умов". Я от якраз розбирався з платіжками за газ для опалення будинку.
Запорожгаз пошел креативным путем - просто не печатает счета.
Только не юля
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Додано: Нед 03 лют, 2019 16:54
ЛАД написав: pesikot написав: freeze написав:
За гаранта. Осталось 12 часов.
Пауза явно затянулась
Будет очень интересно и неожиданно, если вдруг не подаст.
Ну, наконец-то подал.
freeze
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Додано: Нед 03 лют, 2019 18:27
freeze написав:
Ну, наконец-то подал.
Держал интригу Пётр Алексеич, держал.
Прям как с военным положением, запросил сразу 60 дней и ... получил 30 дней.
Ляшковцы и БЮТ так спешили голосовать за 30 дней, что аж тапки роняли на бегу.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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