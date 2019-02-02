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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 80818283>
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:02

  lapay написав:......
http://forbes.net.ua/ua/nation/1411855- ... iti-za-gaz
Досі всі облгази орієнтуються на ґрунтовну наукову розвідку вітчизняних фахівців, проведену під егідою USAID з жовтня 2011 року по вересень 2012-го. Були оброблені дані майже 47 000 домогосподарств. І виведені середні показники споживання газу на місяць на одну людину: 6 кубометрів газу за наявності газової плити, і 18 куб. м − за наявності газової плити і газової колонки.

Саме тому, коли у вересні 2014 року Кабмін встановив схожі норми, знизивши їх майже в півтора рази з діючих на той момент, облгази сприйняли рішення спокійно. Сьогодні ситуація ускладнилася.

Ще раз дякую!
(В зв'язку з уточненням Starikan'а)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:06

  pesikot написав:
  freeze написав:За гаранта. Осталось 12 часов.

Пауза явно затянулась

Будет очень интересно и неожиданно, если вдруг не подаст.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:35

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Куб стоит 8.54892
И прошу прощения, описка в объеме, исправил


За січень облгази як послідовники Бойля Маріота накидають ще +4-6% по різних областях за "приведення до нормальних умов". Я от якраз розбирався з платіжками за газ для опалення будинку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:34

  Ой+ написав:
  Starikan написав:Куб стоит 8.54892
И прошу прощения, описка в объеме, исправил


За січень облгази як послідовники Бойля Маріота накидають ще +4-6% по різних областях за "приведення до нормальних умов". Я от якраз розбирався з платіжками за газ для опалення будинку.

Запорожгаз пошел креативным путем - просто не печатает счета.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:54

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:За гаранта. Осталось 12 часов.

Пауза явно затянулась

Будет очень интересно и неожиданно, если вдруг не подаст.


Ну, наконец-то подал.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:27

  freeze написав:Ну, наконец-то подал.

Держал интригу Пётр Алексеич, держал.
Прям как с военным положением, запросил сразу 60 дней и ... получил 30 дней.
Ляшковцы и БЮТ так спешили голосовать за 30 дней, что аж тапки роняли на бегу.
:)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:36

  Ой+ написав:
  Starikan написав:Куб стоит 8.54892
И прошу прощения, описка в объеме, исправил
За січень облгази як послідовники Бойля Маріота накидають ще +4-6% по різних областях за "приведення до нормальних умов". Я от якраз розбирався з платіжками за газ для опалення будинку.

У меня 1%, но это квартира; за газоснабжение своего дома добавляют больше.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:51

Дубинский - выдающийся борец с коррупцией
https://uainfo.org/blognews/1538657154- ... galno.html
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:05

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:У меня 1%, но это квартира; за газоснабжение своего дома добавляют больше.


Там принцип температурний - всередині лічильник чи зовні, якщо зовні, то в Луганській області всі 12 % накидають.
https://104.ua/ua/gas-and-money/id/6-cl ... 1#sub21393
Що цікаво, тиск газу не перевіряють, а не раз замічав, що коли холодає, то тиск знижувався - довжина язичків полум'я при тому ж фізичному положенні може бути у 2-3 коротша.
Ну якщо ціни на газ будуть іти по плану, то на осінь треба готувати буржуйку та двох'ярусні ліжка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:17

  Starikan написав:Дубинский - выдающийся борец с коррупцией
https://uainfo.org/blognews/1538657154- ... galno.html


Вы только про критиков Порошенко ищите?
А по нему самому не просветите как он разбогател? А то я на 9 лет его старше, все в 90-е видел и вот сейчас думаю на чем я провтыкал.
И где и на какие средства живет его кум-генпрокурор с боевой женой?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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