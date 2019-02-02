Досі всі облгази орієнтуються на ґрунтовну наукову розвідку вітчизняних фахівців, проведену під егідою USAID з жовтня 2011 року по вересень 2012-го. Були оброблені дані майже 47 000 домогосподарств. І виведені середні показники споживання газу на місяць на одну людину: 6 кубометрів газу за наявності газової плити, і 18 куб. м − за наявності газової плити і газової колонки.
Саме тому, коли у вересні 2014 року Кабмін встановив схожі норми, знизивши їх майже в півтора рази з діючих на той момент, облгази сприйняли рішення спокійно. Сьогодні ситуація ускладнилася.
Ще раз дякую! (В зв'язку з уточненням Starikan'а)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Starikan написав:У меня 1%, но это квартира; за газоснабжение своего дома добавляют больше.
Там принцип температурний - всередині лічильник чи зовні, якщо зовні, то в Луганській області всі 12 % накидають. https://104.ua/ua/gas-and-money/id/6-cl ... 1#sub21393 Що цікаво, тиск газу не перевіряють, а не раз замічав, що коли холодає, то тиск знижувався - довжина язичків полум'я при тому ж фізичному положенні може бути у 2-3 коротша. Ну якщо ціни на газ будуть іти по плану, то на осінь треба готувати буржуйку та двох'ярусні ліжка.
Вы только про критиков Порошенко ищите? А по нему самому не просветите как он разбогател? А то я на 9 лет его старше, все в 90-е видел и вот сейчас думаю на чем я провтыкал. И где и на какие средства живет его кум-генпрокурор с боевой женой?