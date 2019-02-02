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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:19

shapo
ж*** со стула поднять не пробовали ?
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 03 лют, 2019 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:22

  shapo написав:А по нему самому не просветите как он разбогател? А то я на 9 лет его старше, все в 90-е видел и вот сейчас думаю на чем я провтыкал.


Само собой всё у Порошенко идет, просто фартовый как Лобановский, он лет 20 уже как не касается управлением своих предприятий, так как перманентно госслужащий, то депутат.
Это всё мудрый подбор менеджмента, ну и слепой траст животворящий, Ротшильды опытные организаторы трастов.
Реально, Алексеич крутой бизнесмен, без иронии.
Я в целом им как бизнесменом восхищаюсь.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:31

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Само собой всё у Порошенко идет, просто фартовый как Лобановский, он лет 20 уже как не касается управлением своих предприятий, так как перманентно госслужащий, то депутат.

Сліпий траст викинув Порошенко з мільярдерів. Але нічого - пощастить в любові виборців. :)
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:38

  freeze написав:
  shapo написав:А по нему самому не просветите как он разбогател? А то я на 9 лет его старше, все в 90-е видел и вот сейчас думаю на чем я провтыкал.


Само собой всё у Порошенко идет, просто фартовый как Лобановский, он лет 20 уже как не касается управлением своих предприятий, так как перманентно госслужащий, то депутат.
Это всё мудрый подбор менеджмента, ну и слепой траст животворящий, Ротшильды опытные организаторы трастов.
Реально, Алексеич крутой бизнесмен, без иронии.
Я в целом им как бизнесменом восхищаюсь.

"С таким счастьем — и на свободе" (с)
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:41

  19yuriy91 написав:"С таким счастьем — и на свободе" (с)

Это вы про Януковича почаще повторяйте :)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:46

  freeze написав:Само собой всё у Порошенко идет, просто фартовый как Лобановский,

И блатной жаргон от вас и Лобановского приплели
  freeze написав:Это всё мудрый подбор менеджмента, ну и слепой траст животворящий, Ротшильды опытные организаторы трастов

и Ротшильды, ну куда уж без них.
Как вы с таким совковым менталитетом заработали немного денег ? :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:48

  pesikot написав:
  freeze написав:Само собой всё у Порошенко идет, просто фартовый как Лобановский,

И блатной жаргон от вас и Лобановского приплели
  freeze написав:Это всё мудрый подбор менеджмента, ну и слепой траст животворящий, Ротшильды опытные организаторы трастов

и Ротшильды, ну куда уж без них.
Как вы с таким совковым менталитетом заработали немного денег ? :-)


Фартовый - это от Блохина.
Слепой траст - это компетенция Ротшильд траст, официально объявлено.
Что вас удивило ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:50

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:"С таким счастьем — и на свободе" (с)

Это вы про Януковича почаще повторяйте :)

почему же я про него должен это повторять, если и речь о нём даже не шла?
разъясните этот тончайший юмор.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:21

  pesikot написав:shapo
ж*** со стула поднять не пробовали ?


А я не тебе вопрос задавал, хам
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:53

  shapo написав:
  Starikan написав:Дубинский - выдающийся борец с коррупцией
https://uainfo.org/blognews/1538657154- ... galno.html

Вы только про критиков Порошенко ищите?
А по нему самому не просветите как он разбогател? А то я на 9 лет его старше, все в 90-е видел и вот сейчас думаю на чем я провтыкал.
И где и на какие средства живет его кум-генпрокурор с боевой женой?

Про Порошенко масса литературы, начиная с Вики.
Про Дубинского специально не искал, ссылку увидел на одном футбольном форуме (закрытом для посторонних, но читать можно). Там большинство порохоботы :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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