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Політичні дискусії
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:19
shapo
ж*** со стула поднять не пробовали ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 03 лют, 2019 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:22
shapo написав:
А по нему самому не просветите как он разбогател? А то я на 9 лет его старше, все в 90-е видел и вот сейчас думаю на чем я провтыкал.
Само собой всё у Порошенко идет, просто фартовый как Лобановский, он лет 20 уже как не касается управлением своих предприятий, так как перманентно госслужащий, то депутат.
Это всё мудрый подбор менеджмента, ну и слепой траст животворящий, Ротшильды опытные организаторы трастов.
Реально, Алексеич крутой бизнесмен, без иронии.
Я в целом им как бизнесменом восхищаюсь.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:31
freeze написав:
Само собой всё у Порошенко идет, просто фартовый как Лобановский, он лет 20 уже как не касается управлением своих предприятий, так как перманентно госслужащий, то депутат.
Сліпий траст викинув Порошенко з мільярдерів. Але нічого - пощастить в любові виборців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:38
freeze написав: shapo написав:
А по нему самому не просветите как он разбогател? А то я на 9 лет его старше, все в 90-е видел и вот сейчас думаю на чем я провтыкал.
Само собой всё у Порошенко идет, просто фартовый как Лобановский, он лет 20 уже как не касается управлением своих предприятий, так как перманентно госслужащий, то депутат.
Это всё мудрый подбор менеджмента, ну и слепой траст животворящий, Ротшильды опытные организаторы трастов.
Реально, Алексеич крутой бизнесмен, без иронии.
Я в целом им как бизнесменом восхищаюсь.
"С таким счастьем — и на свободе" (с)
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:41
19yuriy91 написав:
"С таким счастьем — и на свободе" (с)
Это вы про Януковича почаще повторяйте
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:46
freeze написав:
Само собой всё у Порошенко идет, просто фартовый как Лобановский,
И блатной жаргон от вас и Лобановского приплели
freeze написав:
Это всё мудрый подбор менеджмента, ну и слепой траст животворящий, Ротшильды опытные организаторы трастов
и Ротшильды, ну куда уж без них.
Как вы с таким совковым менталитетом заработали немного денег ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:48
pesikot написав: freeze написав:
Само собой всё у Порошенко идет, просто фартовый как Лобановский,
И блатной жаргон от вас и Лобановского приплели
freeze написав:
Это всё мудрый подбор менеджмента, ну и слепой траст животворящий, Ротшильды опытные организаторы трастов
и Ротшильды, ну куда уж без них.
Как вы с таким совковым менталитетом заработали немного денег ?
Фартовый - это от Блохина.
Слепой траст - это компетенция Ротшильд траст, официально объявлено.
Что вас удивило ?
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freeze
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:50
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
"С таким счастьем — и на свободе" (с)
Это вы про Януковича почаще повторяйте
почему же я про него должен это повторять, если и речь о нём даже не шла?
разъясните этот тончайший юмор.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:21
pesikot написав:shapo
ж*** со стула поднять не пробовали ?
А я не тебе вопрос задавал, хам
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:53
shapo написав:
Вы только про критиков Порошенко ищите?
А по нему самому не просветите как он разбогател? А то я на 9 лет его старше, все в 90-е видел и вот сейчас думаю на чем я провтыкал.
И где и на какие средства живет его кум-генпрокурор с боевой женой?
Про Порошенко масса литературы, начиная с Вики.
Про Дубинского специально не искал, ссылку увидел на одном футбольном форуме (закрытом для посторонних, но читать можно). Там большинство порохоботы
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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