shapo написав:А по нему самому не просветите как он разбогател? А то я на 9 лет его старше, все в 90-е видел и вот сейчас думаю на чем я провтыкал.
Само собой всё у Порошенко идет, просто фартовый как Лобановский, он лет 20 уже как не касается управлением своих предприятий, так как перманентно госслужащий, то депутат. Это всё мудрый подбор менеджмента, ну и слепой траст животворящий, Ротшильды опытные организаторы трастов. Реально, Алексеич крутой бизнесмен, без иронии. Я в целом им как бизнесменом восхищаюсь.
Вы только про критиков Порошенко ищите? А по нему самому не просветите как он разбогател? А то я на 9 лет его старше, все в 90-е видел и вот сейчас думаю на чем я провтыкал. И где и на какие средства живет его кум-генпрокурор с боевой женой?
Про Порошенко масса литературы, начиная с Вики. Про Дубинского специально не искал, ссылку увидел [на одном футбольном форуме (закрытом для посторонних, но читать можно). Там большинство, включая модератора, - порохоботы ] ЗЫ. Попутал - на ветке киевской недвиги, иногда почитываю. Но часть ссылок добываю с упомянутого форума.
Вы только про критиков Порошенко ищите? А по нему самому не просветите как он разбогател? А то я на 9 лет его старше, все в 90-е видел и вот сейчас думаю на чем я провтыкал. И где и на какие средства живет его кум-генпрокурор с боевой женой?
Starikan написав:Про Порошенко масса литературы, начиная с Вики.
Понял вас. Вы просто противник нынешнего политического и экономического курса Украины. Всё остальное, процитированное вами - лишь приложение, в котором трудно понять, где правда, где ложь. Что свойственно такому "авторитетному" источнику, как ЖЖ. А когда дошел до "вальцмана", просто бросил читать.
Puente написав:До речі, щодо зарплат: За даними Держстату, українські середні зарплати в $ 383 УЖЕ більші, ніж у Молдові, Вірменії, Азербайджані і практично зрівнялися з зарплатами в Македонії, яку незабаром приймуть до ЄС і НАТО. Я не знаю - де реально статистика бере ці цифри і як вони їх отримують . В моємі колі спілкування росту зарплати в таких темпах і близько немає ... А що статистика - це надзвичайно брехлива штука ще Марк Твен писав ...
в цілому згоден немає таких зарплат. Для вас порада ваш дохід це як раз средній дохід тих з ким ви спілкуєтесь тому спілкуйтесь з багатими та успішними і ваш дохід зросте пропорційно їхньому .
Starikan написав:Почитал программу Зеленского (панове, а вы читали? ). В целом всё замечательно. Даже почти готов за него голосовать
Только он, по-моему, забывает, что у нас парламентско-президентская система. И все его (и любого Президента) благие намерения в отношении радикальных реформ власти могут потерпеть крах при столкновении с нашей Радой, КС и ВС.
Гройсман су..а мне субсидию еще 30 октября обещал и до сих пор хрен мне дал а не субсидию