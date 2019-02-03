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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:31

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Само собой всё у Порошенко идет, просто фартовый как Лобановский, он лет 20 уже как не касается управлением своих предприятий, так как перманентно госслужащий, то депутат.

Сліпий траст викинув Порошенко з мільярдерів. Але нічого - пощастить в любові виборців. :)
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:38

  freeze написав:
  shapo написав:А по нему самому не просветите как он разбогател? А то я на 9 лет его старше, все в 90-е видел и вот сейчас думаю на чем я провтыкал.


Само собой всё у Порошенко идет, просто фартовый как Лобановский, он лет 20 уже как не касается управлением своих предприятий, так как перманентно госслужащий, то депутат.
Это всё мудрый подбор менеджмента, ну и слепой траст животворящий, Ротшильды опытные организаторы трастов.
Реально, Алексеич крутой бизнесмен, без иронии.
Я в целом им как бизнесменом восхищаюсь.

"С таким счастьем — и на свободе" (с)
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:48

  pesikot написав:
  freeze написав:Само собой всё у Порошенко идет, просто фартовый как Лобановский,

И блатной жаргон от вас и Лобановского приплели
  freeze написав:Это всё мудрый подбор менеджмента, ну и слепой траст животворящий, Ротшильды опытные организаторы трастов

и Ротшильды, ну куда уж без них.
Как вы с таким совковым менталитетом заработали немного денег ? :-)


Фартовый - это от Блохина.
Слепой траст - это компетенция Ротшильд траст, официально объявлено.
Что вас удивило ?
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:53

  shapo написав:
  Starikan написав:Дубинский - выдающийся борец с коррупцией
https://uainfo.org/blognews/1538657154- ... galno.html

Вы только про критиков Порошенко ищите?
А по нему самому не просветите как он разбогател? А то я на 9 лет его старше, все в 90-е видел и вот сейчас думаю на чем я провтыкал.
И где и на какие средства живет его кум-генпрокурор с боевой женой?

Про Порошенко масса литературы, начиная с Вики.
Про Дубинского специально не искал, ссылку увидел [на одном футбольном форуме (закрытом для посторонних, но читать можно). Там большинство, включая модератора, - порохоботы :mrgreen:]
ЗЫ. Попутал - на ветке киевской недвиги, иногда почитываю.
Но часть ссылок добываю с упомянутого форума.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:14

Вы только про критиков Порошенко ищите?
А по нему самому не просветите как он разбогател? А то я на 9 лет его старше, все в 90-е видел и вот сейчас думаю на чем я провтыкал.
И где и на какие средства живет его кум-генпрокурор с боевой женой?



  Starikan написав:Про Порошенко масса литературы, начиная с Вики.


А чего так скромно?
Найти -то можно
https://nnils.livejournal.com/3461644.html,
https://matveychev-oleg.livejournal.com ... tml?page=2
Но ведь это все клевета на талантливого бизнесмена, а вы-то точно знаете другую биографию которую и хотел от вас услышать.
А у Юрика Луценко откуда https://strana.ua/articles/rassledovani ... cenko.html?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:22

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Но ведь это все клевета на талантливого бизнесмена

Це чиста правда. Скоро і книжечка вийде, як колись на Ющенко чи Тимошенко.
Кристально чистий Беня і не таке може нарити. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 00:08

  shapo написав: А чего так скромно?
Найти -то можно
https://nnils.livejournal.com/3461644.html,
https://matveychev-oleg.livejournal.com ... tml?page=2
Но ведь это все клевета на талантливого бизнесмена, а вы-то точно знаете другую биографию которую и хотел от вас услышать.
А у Юрика Луценко откуда https://strana.ua/articles/rassledovani ... cenko.html?

Понял вас.
Вы просто противник нынешнего политического и экономического курса Украины.
Всё остальное, процитированное вами - лишь приложение, в котором трудно понять, где правда, где ложь. Что свойственно такому "авторитетному" источнику, как ЖЖ. А когда дошел до "вальцмана", просто бросил читать.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 00:28

  Starikan написав:
  yama написав:
  Puente написав:До речі, щодо зарплат: За даними Держстату, українські середні зарплати в $ 383 УЖЕ більші, ніж у Молдові, Вірменії, Азербайджані і практично зрівнялися з зарплатами в Македонії, яку незабаром приймуть до ЄС і НАТО.
Я не знаю - де реально статистика бере ці цифри і як вони їх отримують . В моємі колі спілкування росту зарплати в таких темпах і близько немає ... А що статистика - це надзвичайно брехлива штука ще Марк Твен писав ...
в цілому згоден немає таких зарплат. Для вас порада ваш дохід це як раз средній дохід тих з ким ви спілкуєтесь тому спілкуйтесь з багатими та успішними і ваш дохід зросте пропорційно їхньому ;) .

А с кем, по вашему мнению, нужно общаться?
с теми у кого доход ВЫШЕ вашего.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 00:31

  vitaliian написав:
  Starikan написав:Почитал программу Зеленского (панове, а вы читали? :wink: ).
В целом всё замечательно.
Даже почти готов за него голосовать :shock: :oops:

Только он, по-моему, забывает, что у нас парламентско-президентская система.
И все его (и любого Президента) благие намерения в отношении радикальных реформ власти могут потерпеть крах при столкновении с нашей Радой, КС и ВС.

Зображення

Гройсман су..а мне субсидию еще 30 октября обещал и до сих пор хрен мне дал а не субсидию
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 00:35


із всіх рейтингів я довіряю тільки букмекерським конторам , тільки вони відповідають Гривнею за свої слова
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