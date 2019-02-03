Starikan написав:Понял вас.
Вы просто противник нынешнего политического и экономического курса Украины.
Всё остальное, процитированное вами - лишь приложение, в котором трудно понять, где правда, где ложь. Что свойственно такому "авторитетному" источнику, как ЖЖ. А когда дошел до "вальцмана", просто бросил читать.
Так я же вас не читать просил, а написать собственную биографию сверхудачливого бизнесмена П.Порошенко.
И разве у нынешней Украины есть какой-то экономический курс кроме непрерывного повышения цен и мантр о ЕС и НАТО?