RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 07:14

  Starikan написав:Понял вас.
Вы просто противник нынешнего политического и экономического курса Украины.
Всё остальное, процитированное вами - лишь приложение, в котором трудно понять, где правда, где ложь. Что свойственно такому "авторитетному" источнику, как ЖЖ. А когда дошел до "вальцмана", просто бросил читать.



Так я же вас не читать просил, а написать собственную биографию сверхудачливого бизнесмена П.Порошенко.
И разве у нынешней Украины есть какой-то экономический курс кроме непрерывного повышения цен и мантр о ЕС и НАТО?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 562
З нами з: 29.05.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 81828384
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3758)
04.02.2019 08:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.