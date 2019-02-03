Starikan написав:Понял вас. Вы просто противник нынешнего политического и экономического курса Украины. Всё остальное, процитированное вами - лишь приложение, в котором трудно понять, где правда, где ложь. Что свойственно такому "авторитетному" источнику, как ЖЖ. А когда дошел до "вальцмана", просто бросил читать.
Так я же вас не читать просил, а написать собственную биографию сверхудачливого бизнесмена П.Порошенко. И разве у нынешней Украины есть какой-то экономический курс кроме непрерывного повышения цен и мантр о ЕС и НАТО?
Есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей, - Аваков "Мы видим, что есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается. На данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств, в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и прочее" Источник: https://censor.net.ua/n3109733