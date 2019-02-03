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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 07:14

  Starikan написав:Понял вас.
Вы просто противник нынешнего политического и экономического курса Украины.
Всё остальное, процитированное вами - лишь приложение, в котором трудно понять, где правда, где ложь. Что свойственно такому "авторитетному" источнику, как ЖЖ. А когда дошел до "вальцмана", просто бросил читать.



Так я же вас не читать просил, а написать собственную биографию сверхудачливого бизнесмена П.Порошенко.
И разве у нынешней Украины есть какой-то экономический курс кроме непрерывного повышения цен и мантр о ЕС и НАТО?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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  yama написав:Гройсман су..а мне субсидию еще 30 октября обещал и до сих пор хрен мне дал а не субсидию

субсидия это подачка нищему возле церкви, не советую.

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в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:58

  vitaliian написав:
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До речі, чудеса бувають. Приватбанк, при Коломойському, кредити видавав під менші відсотки, ніж давав на депозити. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:00

Есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей, - Аваков
"Мы видим, что есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается. На данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств, в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и прочее" Источник: https://censor.net.ua/n3109733

это, видимо, анонсированная "сетка" ?
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