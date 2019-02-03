Додано: Пон 04 лют, 2019 12:56

shapo написав: Так я же вас не читать просил, а написать собственную биографию сверхудачливого бизнесмена П.Порошенко. Так я же вас не читать просил, а написать собственную биографию сверхудачливого бизнесмена П.Порошенко.

И разве у нынешней Украины есть какой-то экономический курс кроме непрерывного повышения цен и мантр о ЕС и НАТО?

Больше мне делать нечего.Да, и если хотя бы 10% той муры, на которую вы дали ссылку, было бы правдой, Гарант был бы просто невыездной. Как некто Ринат.На эту тему я не буду спорить, не спец в экономике.Например, я не знаю, что было бы лучше - послать МВФ и объявить дефолт, или делать, как сейчас.А насчет ЕС и НАТО - агрессия РФ в 2014 не оставила нам выбора.Если бы Рашка не полезла на нашу территорию - не было бы разрыва экономических связей. Во всяком случае, такого масштаба (торговую войну с нами она начала задолго до Майдана).