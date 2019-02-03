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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:33

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:если побеждает тот у кого больше денег, тогда в выборах нет смысла, нужен аукцион. Что мешает олигарху нанять 15млн агитаторов? для победы этого достаточно. А чтобы они правильно проголосовали пообещать премию в случае победы правильного кандидата.

Я бачив дві кампанії по вибору лівих, не місцевих, нардепів по цій системі агітаторів. Людям ніхто не казав, за кого саме треба голосувати, тільки записували паспортні дані і давали гроші за "агітацію". Обидва кандидата виграли вибори.
Правда, я не уявляю, яким чином можна розвернути таку сітку у всеукраїнському масштабі без всеукраїнського скандалу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:40

Re: Політичні дискусії

Ну от продивився чергових кілька сторінок - нічого не змінилося . Противники Порошенка і захисники . Про інших кандидатів що ? Ніякого ні позитиву , ні негативу ? Так тоді який резон взагалі щось змінювати ?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:53

  tea написав:
  19yuriy91 написав:Есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей, - Аваков
"Мы видим, что есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается. На данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств, в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и прочее" Источник: https://censor.net.ua/n3109733

это, видимо, анонсированная "сетка" ?

Мережу будує один канидат - діючий президент.
Причому вона не порушує закондавства.

да, в курсе, чьих рук дело. :D
отличный бизнес план - сначала народ "обувают" с помощью всяких схем, а потом на нацарёванные деньги стараются обеспечить себе победу.
несколько отличается от западной модели, где победа достигается за счёт покращення.
ну или популизма :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:56

  shapo написав: Так я же вас не читать просил, а написать собственную биографию сверхудачливого бизнесмена П.Порошенко.

Больше мне делать нечего.
Да, и если хотя бы 10% той муры, на которую вы дали ссылку, было бы правдой, Гарант был бы просто невыездной. Как некто Ринат.

И разве у нынешней Украины есть какой-то экономический курс кроме непрерывного повышения цен и мантр о ЕС и НАТО?

На эту тему я не буду спорить, не спец в экономике.
Например, я не знаю, что было бы лучше - послать МВФ и объявить дефолт, или делать, как сейчас.

А насчет ЕС и НАТО - агрессия РФ в 2014 не оставила нам выбора.
Если бы Рашка не полезла на нашу территорию - не было бы разрыва экономических связей. Во всяком случае, такого масштаба (торговую войну с нами она начала задолго до Майдана).
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:03

Puente
Коллега Мортимер ответил на этот извечный вопрос (что делать? чтобы был резон) так - самим захватить власть.

Хотя Вы задали прежде временный вопрос. Для начала нужно иметь возможность. Возможность что-то изменить. Тогда будет актуальным вопрос - зачем.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:04

  lapay написав: Я бачив дві кампанії по вибору лівих, не місцевих, нардепів по цій системі агітаторів.

Так и не понял, о ком идет речь.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:05

Старикан
Ключевое слово было, я так понимаю, - *мантр*.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:13

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Так и не понял, о ком идет речь.

Поплавський в Черкасах, Довгий в Кіровоградській області.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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