vitaliian написав:если побеждает тот у кого больше денег, тогда в выборах нет смысла, нужен аукцион. Что мешает олигарху нанять 15млн агитаторов? для победы этого достаточно. А чтобы они правильно проголосовали пообещать премию в случае победы правильного кандидата.
Я бачив дві кампанії по вибору лівих, не місцевих, нардепів по цій системі агітаторів. Людям ніхто не казав, за кого саме треба голосувати, тільки записували паспортні дані і давали гроші за "агітацію". Обидва кандидата виграли вибори. Правда, я не уявляю, яким чином можна розвернути таку сітку у всеукраїнському масштабі без всеукраїнського скандалу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Ну от продивився чергових кілька сторінок - нічого не змінилося . Противники Порошенка і захисники . Про інших кандидатів що ? Ніякого ні позитиву , ні негативу ? Так тоді який резон взагалі щось змінювати ?
19yuriy91 написав:Есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей, - Аваков "Мы видим, что есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается. На данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств, в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и прочее" Источник: https://censor.net.ua/n3109733
это, видимо, анонсированная "сетка" ?
Мережу будує один канидат - діючий президент. Причому вона не порушує закондавства.
да, в курсе, чьих рук дело. отличный бизнес план - сначала народ "обувают" с помощью всяких схем, а потом на нацарёванные деньги стараются обеспечить себе победу. несколько отличается от западной модели, где победа достигается за счёт покращення. ну или популизма
shapo написав: Так я же вас не читать просил, а написать собственную биографию сверхудачливого бизнесмена П.Порошенко.
Больше мне делать нечего. Да, и если хотя бы 10% той муры, на которую вы дали ссылку, было бы правдой, Гарант был бы просто невыездной. Как некто Ринат.
И разве у нынешней Украины есть какой-то экономический курс кроме непрерывного повышения цен и мантр о ЕС и НАТО?
На эту тему я не буду спорить, не спец в экономике. Например, я не знаю, что было бы лучше - послать МВФ и объявить дефолт, или делать, как сейчас.
А насчет ЕС и НАТО - агрессия РФ в 2014 не оставила нам выбора. Если бы Рашка не полезла на нашу территорию - не было бы разрыва экономических связей. Во всяком случае, такого масштаба (торговую войну с нами она начала задолго до Майдана).