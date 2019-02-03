RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:49

Свежачок.

Згідно з результатами соціологічного дослідження, проведеного силами Центру «Соціальний моніторинг», «Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка», компанії «Інфо Сапієнс» та Соціологічної групи «Рейтинг», 73% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. Лише 15% вважають напрям розвитку держави правильним.

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ ... ncami.html

То есть в принципе совпадает и с электоральными предпочтениями кандидатов, примерно до 15 процентов выбирающих Порошенко, остальные голоса распределены по другим кандидатам.
Совершенно логичный вывод, что Порошенко в принципе имеет неплохие шансы пройти во второй тур, если конечно Зе и Юля не наберут оба одновременно больше 15 процентов каждый. Но во втором туре, увы, для ПАП шансов маловато. Так рейтинг довольных состоянием дел не изменится 15 процентов, а это явно не хватает, чтобы набрать хотя бы 47-48 процентов необходимых для победы. 47-ориентировочная цифра, с учетом, что процента три испортят намеренно бюллетени.
freeze
4
 
Повідомлень: 9449
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2762 раз.
Подякували: 3850 раз.
 
Профіль
16
2
2
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:51

было б тут любопытно голосовалку прикрутить - за кого бы проголосовали форумчане.
19yuriy91
 
Повідомлень: 1627
З нами з: 15.09.12
Подякував: 125 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:56

  19yuriy91 написав:было б тут любопытно голосовалку прикрутить - за кого бы проголосовали форумчане.


В принципе любопытно.
Если нас читают модераторы, то предлагаю:

За кого вы будете голосовать в первом туре президентских выборов:

1. Порошенко
2. Тимошенко
3. Зеленский
4. Гриценко
5. Бойко
6. За другого кандидата

Думаю, Ляшко не надо выделять в отдельную строку, всё-таки здесь не сумасшедший дом, а финансовый форум )))
freeze
4
 
Повідомлень: 9449
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2762 раз.
Подякували: 3850 раз.
 
Профіль
16
2
2
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:57

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Дама скромностью не страдает.
Интересно, где она берет эти материалы, с такими подробностями.

http://project.liga.net/projects/poroshenko_rules/
В 100 из 225 округов запланировано нанять по 3000 агитаторов, каждый из которых должен привести по 15 человек. В общем – 4,5 миллиона человек.

Журналістам математика протипоказана. :)
Інша справа - збирати чутки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6891
З нами з: 01.08.15
Подякував: 848 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:58

Re: Політичні дискусії

Результаты социологических опросов
https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 645
З нами з: 06.04.16
Подякував: 195 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:14

Старикан
Президент должен не мантрировать о НАТО, ЕС, а больше работать над достижением стандартов НАТО-ЕС.
Тогда проблема *допустят-не допустят* будет второстепенной.

Папередныки мантрировали о не допустят - чтобы обосновать почему не стоит даже стремиться повышать стандарты до уровня европейских.
Прогресс же новых, заключающийся лишь в матрах, не так уж и велик))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20844
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:19

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Папередныки мантрировали о не допустят - чтобы обосновать почему не стоит даже стремиться повышать стандарты до уровня европейских.
Прогресс же новых, заключающийся лишь в матрах, не так уж и велик))

Так реформи в армії йдуть.
Навіть там, де ніхто не коливався, куди йти, в Східній Європі, нових членів прийняли тільки через 10-15 років.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6891
З нами з: 01.08.15
Подякував: 848 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:26

lapay
В мантрах идут))

Через чотири роки імітації реформ єдине, що дійсно змінилося в ЗСУ, це нова форма та погони, подекуди стало кращим харчування і постачання, та відродилась радянська військова доктрина. ЗСУ, без сумніву, зараз є «Маленькою Радянською Армією», як військовий інструктор з Ізраїлю Цві Арієлі правильно її назвав.

http://argumentua.com/stati/reformi-zsu-zm-nilis-t-lki-kharch-forma-ta-pogoni
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20844
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:48

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Через чотири роки імітації реформ єдине, що дійсно змінилося в ЗСУ, це нова форма та погони, подекуди стало кращим харчування і постачання, та відродилась радянська військова доктрина. ЗСУ, без сумніву, зараз є «Маленькою Радянською Армією», як військовий інструктор з Ізраїлю Цві Арієлі правильно її назвав.

http://argumentua.com/stati/reformi-zsu ... -ta-pogoni

Не було б реформ, не було б і підтримки НАТО, а вона є https://ukr.segodnya.ua/politics/nato-p ... 25961.html .
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6891
З нами з: 01.08.15
Подякував: 848 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 83848586
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21943)
04.02.2019 14:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.