Згідно з результатами соціологічного дослідження, проведеного силами Центру «Соціальний моніторинг», «Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка», компанії «Інфо Сапієнс» та Соціологічної групи «Рейтинг», 73% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. Лише 15% вважають напрям розвитку держави правильним.
То есть в принципе совпадает и с электоральными предпочтениями кандидатов, примерно до 15 процентов выбирающих Порошенко, остальные голоса распределены по другим кандидатам. Совершенно логичный вывод, что Порошенко в принципе имеет неплохие шансы пройти во второй тур, если конечно Зе и Юля не наберут оба одновременно больше 15 процентов каждый. Но во втором туре, увы, для ПАП шансов маловато. Так рейтинг довольных состоянием дел не изменится 15 процентов, а это явно не хватает, чтобы набрать хотя бы 47-48 процентов необходимых для победы. 47-ориентировочная цифра, с учетом, что процента три испортят намеренно бюллетени.
detroytred написав:Папередныки мантрировали о не допустят - чтобы обосновать почему не стоит даже стремиться повышать стандарты до уровня европейских. Прогресс же новых, заключающийся лишь в матрах, не так уж и велик))
Так реформи в армії йдуть. Навіть там, де ніхто не коливався, куди йти, в Східній Європі, нових членів прийняли тільки через 10-15 років.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Через чотири роки імітації реформ єдине, що дійсно змінилося в ЗСУ, це нова форма та погони, подекуди стало кращим харчування і постачання, та відродилась радянська військова доктрина. ЗСУ, без сумніву, зараз є «Маленькою Радянською Армією», як військовий інструктор з Ізраїлю Цві Арієлі правильно її назвав.
detroytred написав:Через чотири роки імітації реформ єдине, що дійсно змінилося в ЗСУ, це нова форма та погони, подекуди стало кращим харчування і постачання, та відродилась радянська військова доктрина. ЗСУ, без сумніву, зараз є «Маленькою Радянською Армією», як військовий інструктор з Ізраїлю Цві Арієлі правильно її назвав.