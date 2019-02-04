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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:03

lapay
))
Хороший привели Вы пример.
Поддержки мантр ... мантрами.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:15

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Хороший привели Вы пример.
Поддержки мантр ... мантрами.

http://www.mil.gov.ua/ministry/zmi-pro- ... u-ukraini/
Всього НАТО опікується 16 трастовими фондами, спрямованими на вісім країн, і вісім із цих фондів стосуються співпраці з Україною. Тобто наша держава отримує найбільше допомоги від Альянсу. І це зрозуміло, з огляду на те, що триває російсько-українська війна, Україна є стратегічним партнером НАТО, ми входимо в програму «Партнерство заради миру», — отже, ми зацікавлені в тому, щоб вони надавали нам реальну практичну допомогу. Бюджет усіх цих трастових фондів — 60 млн євро, і 40 млн спрямовані саме на Україну. Тобто наша країна є в пріоритеті у НАТО, і остання зустріч КУН підтвердила те, що НАТО збільшуватиме допомогу Україні.
...
— Якими нині є ключові очікування НАТО від України і наскільки наша держава їм відповідає?

— Це послідовність у здійсненні реформ, які стосуються сектору безпеки. НАТО надає нам матеріально-технічну підтримку. Лише США надали нам 800 млн доларів безповоротної матеріально-технічної допомоги, а це понад 20 млрд гривень — дуже великі кошти для нашого Міністерства оборони. Є певні зауваження з боку НАТО до питання швидкості запровадження стандартів та критеріїв. І вчора (18 грудня. — Ред.) Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект № 8370, у якому йдеться про запровадження в Україні таких понять, як воєнна стандартизація, воєнні стандарти, безпекові стандарти країн-членів НАТО. Навіть дивно, чому це не було зроблено раніше, але краще пізно, ніж ніколи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:29

Re: Політичні дискусії

tea написав:
  freeze написав:
  19yuriy91 написав:было б тут любопытно голосовалку прикрутить - за кого бы проголосовали форумчане.


В принципе любопытно.
Если нас читают модераторы, то предлагаю:

За кого вы будете голосовать в первом туре президентских выборов:

1. Порошенко
2. Тимошенко
3. Зеленский
4. Гриценко
5. Бойко
6. За другого кандидата

Думаю, Ляшко не надо выделять в отдельную строку, всё-таки здесь не сумасшедший дом, а финансовый форум )))

Ляшко якраз проситься під пункт 6.А вже під 7 пункт - за іншого кандидата.
А 8 пункт - не піду на вибори.


Кто не идет выборы, тот никому неинтересен. Эти люди никак не повлияют на результат.
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