Всього НАТО опікується 16 трастовими фондами, спрямованими на вісім країн, і вісім із цих фондів стосуються співпраці з Україною. Тобто наша держава отримує найбільше допомоги від Альянсу. І це зрозуміло, з огляду на те, що триває російсько-українська війна, Україна є стратегічним партнером НАТО, ми входимо в програму «Партнерство заради миру», — отже, ми зацікавлені в тому, щоб вони надавали нам реальну практичну допомогу. Бюджет усіх цих трастових фондів — 60 млн євро, і 40 млн спрямовані саме на Україну. Тобто наша країна є в пріоритеті у НАТО, і остання зустріч КУН підтвердила те, що НАТО збільшуватиме допомогу Україні. ... — Якими нині є ключові очікування НАТО від України і наскільки наша держава їм відповідає?
— Це послідовність у здійсненні реформ, які стосуються сектору безпеки. НАТО надає нам матеріально-технічну підтримку. Лише США надали нам 800 млн доларів безповоротної матеріально-технічної допомоги, а це понад 20 млрд гривень — дуже великі кошти для нашого Міністерства оборони. Є певні зауваження з боку НАТО до питання швидкості запровадження стандартів та критеріїв. І вчора (18 грудня. — Ред.) Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект № 8370, у якому йдеться про запровадження в Україні таких понять, як воєнна стандартизація, воєнні стандарти, безпекові стандарти країн-членів НАТО. Навіть дивно, чому це не було зроблено раніше, але краще пізно, ніж ніколи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
shapo написав: Так я же вас не читать просил, а написать собственную биографию сверхудачливого бизнесмена П.Порошенко.
Starikan написав:Больше мне делать нечего.
Т.е. защищаете гаранта без аргументов, как в этом случае.
Starikan написав:
yanyura написав:
29 Січень 2019 Шанси Порошенка на другий термін. Думки експертів
Вранье, как по крупному, так и по мелочам. Например, индекс восприятия коррупции с 2014 по 2017 улучшился с 26 до 30 (Вики).
Starikan написав:Да, и если хотя бы 10% той муры, на которую вы дали ссылку, было бы правдой, Гарант был бы просто невыездной. Как некто Ринат.
На президентов это правило не распространяется иначе бы Путин как военный преступник уже сидел бы там где и Милошевич. А вот если Пете не повезет и его не переизберут, то много интересного о нем узнаете
И разве у нынешней Украины есть какой-то экономический курс кроме непрерывного повышения цен и мантр о ЕС и НАТО?
Starikan написав:На эту тему я не буду спорить, не спец в экономике. Например, я не знаю, что было бы лучше - послать МВФ и объявить дефолт, или делать, как сейчас.
Естественно, нужно было еще в 2014г объявлять дефолт, а не загонять страну на долгие годы в кабалу под руководством Наталки Яреськи предварительно обобрав население через курс
Starikan написав:А насчет ЕС и НАТО - агрессия РФ в 2014 не оставила нам выбора. Если бы Рашка не полезла на нашу территорию - не было бы разрыва экономических связей. Во всяком случае, такого масштаба (торговую войну с нами она начала задолго до Майдана).
И что, НАТО или США будут за Украину воевать когда у нее торговый оборот с Россией увеличивается? ЕС вообще аморфное образование с невнятными перспективами на будущее. Никто, ни с запада,ни с востока не даст Украине ничего,и нужно просто строить нормальную страну без рассказов в какую сторону идти