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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:52

Re: Політичні дискусії

проще- Порох,Беня,Ахметка,дядя Вова.
И чё Смешко добавлять? Есть добрее фамилия- Добродомов :shock:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:41

Re: Політичні дискусії

  Faceless написав:В опросе может быть до 10 пунктов, предлагайте 9, (10 - За другого кандидата), а я организую


Найлогічніше взяти першу 9-ку рейтингу популярності.
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Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:28

Ой+

Это практически тоже саме что и я предложил.
Только 9-ым вместо Шевченко всё-таки лучше Смешко.
Проект Шевченко по доносящимся сведениям Коломойский почти закрыл, прекратив финансирование его. А по Смешко идут авансы и раскрутка по ТВ, здесь интереснее.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:43

shapo
Вы всё знаете, понимаете и предвидите, зачем продолжать эти дискуссии?
Назовите своего кандидата - и на него найдется масса компромата.
И я не защитник Петра, но не люблю явного (а тем более завуалированного) вранья, которое несут в массы нынешние СМИ и блогеры.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:22

  Starikan написав:shapo
Вы всё знаете, понимаете и предвидите, зачем продолжать эти дискуссии?
Назовите своего кандидата - и на него найдется масса компромата.
И я не защитник Петра, но не люблю явного (а тем более завуалированного) вранья, которое несут в массы нынешние СМИ и блогеры.

1)По Петру пока не рассказали и половину, все ещё впереди
2)Я уже лет 10 голосую за Гриценко хотя и никого не агитирую присоединяться
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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