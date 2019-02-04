проще- Порох,Беня,Ахметка,дядя Вова.
И чё Смешко добавлять? Есть добрее фамилия- Добродомов
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Додано: Пон 04 лют, 2019 16:52
Re: Політичні дискусії
проще- Порох,Беня,Ахметка,дядя Вова.
И чё Смешко добавлять? Есть добрее фамилия- Добродомов
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 04 лют, 2019 17:41
Re: Політичні дискусії
Найлогічніше взяти першу 9-ку рейтингу популярності.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:28
Ой+
Это практически тоже саме что и я предложил.
Только 9-ым вместо Шевченко всё-таки лучше Смешко.
Проект Шевченко по доносящимся сведениям Коломойский почти закрыл, прекратив финансирование его. А по Смешко идут авансы и раскрутка по ТВ, здесь интереснее.
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:43
shapo
Вы всё знаете, понимаете и предвидите, зачем продолжать эти дискуссии?
Назовите своего кандидата - и на него найдется масса компромата.
И я не защитник Петра, но не люблю явного (а тем более завуалированного) вранья, которое несут в массы нынешние СМИ и блогеры.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 04 лют, 2019 19:22
1)По Петру пока не рассказали и половину, все ещё впереди
2)Я уже лет 10 голосую за Гриценко хотя и никого не агитирую присоединяться
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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