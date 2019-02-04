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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:52

Re: Політичні дискусії

проще- Порох,Беня,Ахметка,дядя Вова.
И чё Смешко добавлять? Есть добрее фамилия- Добродомов :shock:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:41

Re: Політичні дискусії

  Faceless написав:В опросе может быть до 10 пунктов, предлагайте 9, (10 - За другого кандидата), а я организую


Найлогічніше взяти першу 9-ку рейтингу популярності.
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Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:28

Ой+

Это практически тоже саме что и я предложил.
Только 9-ым вместо Шевченко всё-таки лучше Смешко.
Проект Шевченко по доносящимся сведениям Коломойский почти закрыл, прекратив финансирование его. А по Смешко идут авансы и раскрутка по ТВ, здесь интереснее.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:43

shapo
Вы всё знаете, понимаете и предвидите, зачем продолжать эти дискуссии?
Назовите своего кандидата - и на него найдется масса компромата.
И я не защитник Петра, но не люблю явного (а тем более завуалированного) вранья, которое несут в массы нынешние СМИ и блогеры.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:22

  Starikan написав:shapo
Вы всё знаете, понимаете и предвидите, зачем продолжать эти дискуссии?
Назовите своего кандидата - и на него найдется масса компромата.
И я не защитник Петра, но не люблю явного (а тем более завуалированного) вранья, которое несут в массы нынешние СМИ и блогеры.

1)По Петру пока не рассказали и половину, все ещё впереди
2)Я уже лет 10 голосую за Гриценко хотя и никого не агитирую присоединяться
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:46

  shapo написав: 2)Я уже лет 10 голосую за Гриценко хотя и никого не агитирую присоединяться

В чем смысл голосовать за абсолютно непроходного кандидата?
За адекватную партию - другое дело, есть надежда, что она пройдет в ВР.

1)По Петру пока не рассказали и половину, все ещё впереди
"Часовню тоже он развалил?"
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 04 лют, 2019 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:58

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Только 9-ым вместо Шевченко всё-таки лучше Смешко.


Та хіба чисто спортивний чи науковий інтерес. Думаю, що навіть у 5-го нема шансів навіть на 2-ий тур. Табличка дає віко-статеві розбіжності (досить значні) по електоральним симпатіям.
Хто в 1-му за того, хто каже який він порядний та чесний, то в другому може попуститись, або вибирати між тими хто зараз наверху.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:00

  Ой+ написав:
  freeze написав:Только 9-ым вместо Шевченко всё-таки лучше Смешко.
Та хіба чисто спортивний чи науковий інтерес. Думаю, що навіть у 5-го нема шансів навіть на 2-ий тур.

Шансы есть только у первых трех. Бойко только у бабушек котируется, Гриценко далеко. Но ради интереса можно и 10 включить в список.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:47

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Шансы есть только у первых трех. Бойко только у бабушек котируется, Гриценко далеко. Но ради интереса можно и 10 включить в список.


Я також вважаю, що трійка теперішніх лідерів включає майбутнього гаранта. Але Бойко якби сповідує дещо відмінні цілі (та і по опитуванням гендернозбалансований), то щоб зацінити вибірку форумчан годиться, Грицеку може сьогоднішні ТСК і полум'яний Луценко, який поназвинувачував Гриценка у всіх гріхах, якраз додадуть рейтингу. Знову ж таки Гриценко популярний у форумчан погляди яких оцінив би як взаємовиключні якраз у питаннях компетенцій гаранта.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:53

  shapo написав: 2)Я уже лет 10 голосую за Гриценко хотя и никого не агитирую присоединяться


  Starikan написав:В чем смысл голосовать за абсолютно непроходного кандидата?
За адекватную партию - другое дело, есть надежда, что она пройдет в ВР.


Что значит "непроходной", особенно сейчас когда никто не знает что будет через 2 месяца, а все соцопросы гроша ломаного не стоят?
И даже если он не пройдет, альтернатива это просто голосовать против всех или не ходить на выборы.

1)По Петру пока не рассказали и половину, все ещё впереди


  Starikan написав: "Часовню тоже он развалил?"


Да там кроме экономических преступлений за 90-е можно накопать и чистый криминал. Естественно, делать это будет не его кум и по совместительству генпрокурор.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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