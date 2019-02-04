проще- Порох,Беня,Ахметка,дядя Вова.
И чё Смешко добавлять? Есть добрее фамилия- Добродомов
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Додано: Пон 04 лют, 2019 16:52
Re: Політичні дискусії
проще- Порох,Беня,Ахметка,дядя Вова.
И чё Смешко добавлять? Есть добрее фамилия- Добродомов
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 04 лют, 2019 17:41
Re: Політичні дискусії
Найлогічніше взяти першу 9-ку рейтингу популярності.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:28
Ой+
Это практически тоже саме что и я предложил.
Только 9-ым вместо Шевченко всё-таки лучше Смешко.
Проект Шевченко по доносящимся сведениям Коломойский почти закрыл, прекратив финансирование его. А по Смешко идут авансы и раскрутка по ТВ, здесь интереснее.
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:43
shapo
Вы всё знаете, понимаете и предвидите, зачем продолжать эти дискуссии?
Назовите своего кандидата - и на него найдется масса компромата.
И я не защитник Петра, но не люблю явного (а тем более завуалированного) вранья, которое несут в массы нынешние СМИ и блогеры.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 04 лют, 2019 19:22
1)По Петру пока не рассказали и половину, все ещё впереди
2)Я уже лет 10 голосую за Гриценко хотя и никого не агитирую присоединяться
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 04 лют, 2019 19:46
В чем смысл голосовать за абсолютно непроходного кандидата?
За адекватную партию - другое дело, есть надежда, что она пройдет в ВР.
"Часовню тоже он развалил?"
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 04 лют, 2019 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 04 лют, 2019 19:58
Re: Політичні дискусії
Та хіба чисто спортивний чи науковий інтерес. Думаю, що навіть у 5-го нема шансів навіть на 2-ий тур. Табличка дає віко-статеві розбіжності (досить значні) по електоральним симпатіям.
Хто в 1-му за того, хто каже який він порядний та чесний, то в другому може попуститись, або вибирати між тими хто зараз наверху.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:00
Шансы есть только у первых трех. Бойко только у бабушек котируется, Гриценко далеко. Но ради интереса можно и 10 включить в список.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:47
Re: Політичні дискусії
Я також вважаю, що трійка теперішніх лідерів включає майбутнього гаранта. Але Бойко якби сповідує дещо відмінні цілі (та і по опитуванням гендернозбалансований), то щоб зацінити вибірку форумчан годиться, Грицеку може сьогоднішні ТСК і полум'яний Луценко, який поназвинувачував Гриценка у всіх гріхах, якраз додадуть рейтингу. Знову ж таки Гриценко популярний у форумчан погляди яких оцінив би як взаємовиключні якраз у питаннях компетенцій гаранта.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:53
Что значит "непроходной", особенно сейчас когда никто не знает что будет через 2 месяца, а все соцопросы гроша ломаного не стоят?
И даже если он не пройдет, альтернатива это просто голосовать против всех или не ходить на выборы.
Да там кроме экономических преступлений за 90-е можно накопать и чистый криминал. Естественно, делать это будет не его кум и по совместительству генпрокурор.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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